У "Слузі народу" заявили, що близько 40 народних депутатів хочуть достроково скласти мандати

Київ • УНН

 • 4220 перегляди

Андрій Мотовиловець повідомив про бажання близько 40 депутатів піти з Ради. Проте, за його словами, їх заяви не будуть підтримані, оскільки парламент має працювати.

Перший заступник очільника фракції "Слуга Народу" Андрій Мотовиловець заявив Forbes, що близько 40 депутатів готові скласти мандат, передає УНН.

Біля 40 депутатів (готові скласти мандат - ред.). Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати 

- сказав Мотовиловець.

Зеленський: є депутати, які хочуть скласти мандат, але монобільшість працює20.01.26, 15:16 • 2654 перегляди

Нагадаємо

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато народних депутатів України бажають достроково скласти свої повноваження. 

Як повідомляв, що у червні 2025 року Верховна Рада позбавила депутатського мандата народного депутата Олеся Довгого, який напередодні написав заяву про припинення своїх повноважень. Тепер в українському парламенті встановлено антирекорд за кількістю народних обранців, яких лишилося 398.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Давид Арахамія
Слуга народу
Верховна Рада України
Forbes