У "Слузі народу" заявили, що близько 40 народних депутатів хочуть достроково скласти мандати

Перший заступник очільника фракції "Слуга Народу" Андрій Мотовиловець заявив Forbes, що близько 40 депутатів готові скласти мандат, передає УНН.

Біля 40 депутатів (готові скласти мандат - ред.). Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати