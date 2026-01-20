$43.180.08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 15214 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 16518 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 19010 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19041 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16750 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 35831 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66667 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51805 перегляди
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50415 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Зеленський: є депутати, які хочуть скласти мандат, але монобільшість працює

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що монобільшість у Верховній Раді працює, попри бажання багатьох депутатів скласти мандати. Він зазначив, що виклики війни вимагають від усіх працювати.

Зеленський: є депутати, які хочуть скласти мандат, але монобільшість працює

Монобільшість у Верховній Раді на сьогодні працює, хоча і є багато депутатів, які вже хочуть припинити депутатський мандат, але є виклики війни, тож поки що всім потрібно працювати, як би складно не було, повідомив Президент України Володимир Зеленський журналістам, пише УНН.

Деталі

"Передусім, розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, починаючи з існування монобільшості, 5 років назад, спочатку це робили фінансові групи, включаючи Коломойського групу. Усі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні. Хотіли розвалити, ходили з різними пропозиціями, але монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу", - зазначив Президент, відповідаючи, як оцінює останні події в Раді, і чи, на його думку, у Раді існує монобільшість, чи, можливо, настав час сформувати нову коаліцію.

Зі слів Глави держави, "далі були різні бажаючі, але під час повномасштабної війни бажаючих в Україні залишитися стало менше, і ці великі політичні та фінансові групи, багато хто з них поїхав за кордон".

І навіть зараз, з-за кордону, спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив Європейський Союз, Світовий банк, які дуже нам потрібні були для кандидатства на шляху в Європейський Союз. І ми стали кандидатами, і монобільшість на сьогодні працює

- зазначив Зеленський.

Президент при цьому вказав:

Авжеж є багато питань, скажу відверто, я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або депутатський мандат. Але тим не менш є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було

Юлія Шрамко

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Світовий банк
Слуга народу
Верховна Рада України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна