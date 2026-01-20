Зеленський: є депутати, які хочуть скласти мандат, але монобільшість працює

Монобільшість у Верховній Раді на сьогодні працює, хоча і є багато депутатів, які вже хочуть припинити депутатський мандат, але є виклики війни, тож поки що всім потрібно працювати, як би складно не було, повідомив Президент України Володимир Зеленський журналістам, пише УНН.

Деталі

"Передусім, розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, починаючи з існування монобільшості, 5 років назад, спочатку це робили фінансові групи, включаючи Коломойського групу. Усі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні. Хотіли розвалити, ходили з різними пропозиціями, але монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу", - зазначив Президент, відповідаючи, як оцінює останні події в Раді, і чи, на його думку, у Раді існує монобільшість, чи, можливо, настав час сформувати нову коаліцію.

Зі слів Глави держави, "далі були різні бажаючі, але під час повномасштабної війни бажаючих в Україні залишитися стало менше, і ці великі політичні та фінансові групи, багато хто з них поїхав за кордон".

І навіть зараз, з-за кордону, спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив Європейський Союз, Світовий банк, які дуже нам потрібні були для кандидатства на шляху в Європейський Союз. І ми стали кандидатами, і монобільшість на сьогодні працює - зазначив Зеленський.

Президент при цьому вказав:

Авжеж є багато питань, скажу відверто, я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або депутатський мандат. Але тим не менш є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було

