США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.
МАГАТЕ спростувало повідомлення про розлив палива на ЗАЕС, але перевірить паливні баки після отримання доступу. Експерти підтвердили, що дизель-генератори можуть працювати у разі втрати зовнішнього живлення.
Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.
Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.
На ЧАЕС триває ліквідація наслідків удару російського дрона по захисному укриттю четвертого енергоблока. Команда МАГАТЕ підтверджує, що рівень радіації залишається в нормі, попри серйозність інциденту.
Глава МЗС України провів телефонні переговори з гендиректором МАГАТЕ щодо ядерної безпеки. Обговорили зрив ротації на ЗАЕС та нещодавній удар по ЧАЕС, Сибіга наголосив на важливості міжнародної реакції.
США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.
Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.
Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про можливість потроїти ядерну енергетику до 2050 року. Ключовими факторами є ставлення країн до зміни клімату та енергетична безпека, особливо в контексті відмови від російського газу.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про призупинення ротації експертів через підвищену військову активність. Це сталося після атаки російського дрона на саркофаг ЧАЕС 14 лютого.
МАГАТЕ змушене відкласти ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку росії. рф використовує шантаж та залякування експертів, раніше навіть завдавши удару дроном по машині МАГАТЕ.
Щомісячний призов до російської армії не покриває втрати військових на фронті. Депутати Держдуми рф виправдовують відмову від нової мобілізації, попри кадрові проблеми.
Президент України повідомив про узгодження робочих дат візиту команди Кіта Келлога. Американська делегація планує прибути до Києва після 11 лютого.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що наразі не відвідуватиме Запорізьку АЕС через щільний графік. Він також висловив занепокоєння щодо деградації енергетичної мережі та майбутньої реконструкції станції.
Міністр енергетики Галущенко заявив про деградацію устаткування на ЗАЕС під час окупації.
Рафаель Гроссі анонсував переговори з командою Трампа у Вашингтоні та інших місцях для обговорення глобальних питань. Цього тижня керівник МАГАТЕ також відвідає москву для підтримки каналів зв'язку.
Рафаель Гроссі відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки та можливих ризиків. Представники МАГАТЕ проводять оцінку впливу атак на енергомережу та працюють над запобіганням ядерних інцидентів.
Рафаель Гроссі прибув в Україну для оцінки пошкоджень на Київській підстанції. Візит спрямований на запобігання ядерним інцидентам та оцінку безпеки атомної енергетики країни.
Офіс Президента готується до важливих переговорів з європейськими партнерами та США. На нараді з міжнародниками обговорили необхідність спільних рішень для надійного миру.
Рафаель Гроссі відвідає Київ 4 лютого для обговорення ядерної безпеки під час війни. Експерти МАГАТЕ продовжують фіксувати військову активність та безпілотники поблизу українських АЕС.
Рафаель Гроссі відвідає рф на початку лютого 2025 року для зустрічі з керівником "росатома". Планується обговорення ситуації на окупованій Запорізькій АЕС, але без відвідування самої станції.
Іран має близько 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що наближається до збройового рівня на 90%. За критеріями МАГАТЕ, цього достатньо для створення п'яти ядерних боєприпасів при подальшому збагаченні.
МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових підстанціях для роботи українських АЕС. Рішення прийнято після зустрічі Германа Галущенка з Рафаелем Гроссі та ухвалення резолюції щодо захисту енергетичної інфраструктури.
Вісім з дев'яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС відновили роботу після атаки 28 листопада. МАГАТЕ підтверджує підтримку ядерної безпеки на станціях попри нестабільність мережі.
Заступник міністра енергетики повідомив про свідомі атаки рф на критичні підстанції для зупинки АЕС. МАГАТЕ здійснює візити на ключові об'єкти для захисту від обстрілів.
МАГАТЕ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від російських ракетних атак. За три місяці проведено лише шість днів інспекцій, незважаючи на дві масовані атаки РФ.
Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили потужність під час ракетної атаки РФ. Один енергоблок РАЕС відключено від мережі, ХАЕС втратила дві лінії електропередач.