Рафаель Гроссі

Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї - МАГАТЕ

Іран має близько 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що наближається до збройового рівня на 90%. За критеріями МАГАТЕ, цього достатньо для створення п'яти ядерних боєприпасів при подальшому збагаченні.