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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23353 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147506 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133985 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130891 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131793 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194846 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77238 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Рафаель Гроссі

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Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5694 перегляди

МАГАТЕ попередило, що біля Південноукраїнської АЕС було зафіксовано вісім БпЛА

МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.

Війна • 11 квітня, 13:08 • 6698 перегляди

Голова МАГАТЕ Гроссі "серйозно розглядає" можливість балотуватися на посаду Генсека ООН

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.

Політика • 2 квітня, 10:55 • 15015 перегляди

Дизель-генератори на ЗАЕС працездатні, але ситуація на станції складна - Гроссі

МАГАТЕ спростувало повідомлення про розлив палива на ЗАЕС, але перевірить паливні баки після отримання доступу. Експерти підтвердили, що дизель-генератори можуть працювати у разі втрати зовнішнього живлення.

Технології • 28 березня, 08:57 • 22477 перегляди

Жодної політики: Гроссі пояснив ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без згоди України

Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.

Війна • 4 березня, 00:31 • 79428 перегляди

Україна вимагатиме погодження ротації МАГАТЕ на ЗАЕС

Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.

Політика • 3 березня, 14:07 • 30286 перегляди

На Чорнобильській АЕС тривають роботи після влучання безпілотника рф

На ЧАЕС триває ліквідація наслідків удару російського дрона по захисному укриттю четвертого енергоблока. Команда МАГАТЕ підтверджує, що рівень радіації залишається в нормі, попри серйозність інциденту.

Війна • 28 лютого, 11:00 • 28598 перегляди

Зупинити ядерний шантаж росії: Сибіга поспілкувався з гендеректором МАГАТЕ

Глава МЗС України провів телефонні переговори з гендиректором МАГАТЕ щодо ядерної безпеки. Обговорили зрив ротації на ЗАЕС та нещодавній удар по ЧАЕС, Сибіга наголосив на важливості міжнародної реакції.

Війна • 21 лютого, 15:48 • 24162 перегляди

США успішно протестували запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.

Новини Світу • 19 лютого, 13:27 • 24920 перегляди

Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор

Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.

Війна • 17 лютого, 10:09 • 25349 перегляди

МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.

Війна • 16 лютого, 05:03 • 103960 перегляди

Потроїти ядерну енергію до 2050 року можливо - Гроссі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про можливість потроїти ядерну енергетику до 2050 року. Ключовими факторами є ставлення країн до зміни клімату та енергетична безпека, особливо в контексті відмови від російського газу.

Новини Світу • 14 лютого, 15:40 • 24006 перегляди

Гроссі: головне завдання - завершити конфлікт в Україні без ядерної аварії

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про призупинення ротації експертів через підвищену військову активність. Це сталося після атаки російського дрона на саркофаг ЧАЕС 14 лютого.

Війна • 14 лютого, 15:05 • 23942 перегляди

МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки від рф

МАГАТЕ змушене відкласти ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку росії. рф використовує шантаж та залякування експертів, раніше навіть завдавши удару дроном по машині МАГАТЕ.

Війна • 5 лютого, 09:13 • 23430 перегляди

У росії проблеми з поповненням армії – ISW

Щомісячний призов до російської армії не покриває втрати військових на фронті. Депутати Держдуми рф виправдовують відмову від нової мобілізації, попри кадрові проблеми.

Війна • 5 лютого, 04:11 • 75296 перегляди

Узгоджуються дати і склад: Зеленський про візит команди Келлога до України

Президент України повідомив про узгодження робочих дат візиту команди Кіта Келлога. Американська делегація планує прибути до Києва після 11 лютого.

Політика • 4 лютого, 16:30 • 28580 перегляди

Глава МАГАТЕ цього разу не відвідає Запорізьку АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що наразі не відвідуватиме Запорізьку АЕС через щільний графік. Він також висловив занепокоєння щодо деградації енергетичної мережі та майбутньої реконструкції станції.

Війна • 4 лютого, 13:38 • 23631 перегляди

Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: відбувається деградація устаткування

Міністр енергетики Галущенко заявив про деградацію устаткування на ЗАЕС під час окупації.

Війна • 4 лютого, 13:14 • 22628 перегляди

Гроссі планує зустрітися з командою Трампа

Рафаель Гроссі анонсував переговори з командою Трампа у Вашингтоні та інших місцях для обговорення глобальних питань. Цього тижня керівник МАГАТЕ також відвідає москву для підтримки каналів зв'язку.

Політика • 4 лютого, 13:09 • 18886 перегляди

Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки

Рафаель Гроссі відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки та можливих ризиків. Представники МАГАТЕ проводять оцінку впливу атак на енергомережу та працюють над запобіганням ядерних інцидентів.

Війна • 4 лютого, 12:42 • 23589 перегляди

Глава МАГАТЕ здійснює 11-й візит в Україну для перевірки ядерної безпеки

Рафаель Гроссі прибув в Україну для оцінки пошкоджень на Київській підстанції. Візит спрямований на запобігання ядерним інцидентам та оцінку безпеки атомної енергетики країни.

Війна • 3 лютого, 22:01 • 29840 перегляди

Потрібні рішення заради миру: Зеленський анонсував переговори з США та європейськими партнерами

Офіс Президента готується до важливих переговорів з європейськими партнерами та США. На нараді з міжнародниками обговорили необхідність спільних рішень для надійного миру.

Війна • 31 січня, 20:30 • 41221 перегляди

Глава МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту

Рафаель Гроссі відвідає Київ 4 лютого для обговорення ядерної безпеки під час війни. Експерти МАГАТЕ продовжують фіксувати військову активність та безпілотники поблизу українських АЕС.

Війна • 31 січня, 00:25 • 103850 перегляди

Глава МАГАТЕ планує візит до росії для обговорення ситуації на ЗАЕС

Рафаель Гроссі відвідає рф на початку лютого 2025 року для зустрічі з керівником "росатома". Планується обговорення ситуації на окупованій Запорізькій АЕС, але без відвідування самої станції.

Війна • 29 січня, 17:23 • 28533 перегляди

Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї - МАГАТЕ

Іран має близько 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що наближається до збройового рівня на 90%. За критеріями МАГАТЕ, цього достатньо для створення п'яти ядерних боєприпасів при подальшому збагаченні.

Новини Світу • 22 січня, 12:13 • 28666 перегляди

МАГАТЕ продовжило морніторингову місію на ключових для роботи АЕС підстанціях - Міненерго

МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових підстанціях для роботи українських АЕС. Рішення прийнято після зустрічі Германа Галущенка з Рафаелем Гроссі та ухвалення резолюції щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Суспільство • 17 грудня, 13:52 • 14266 перегляди

Три українські АЕС значною мірою відновили роботу після атаки рф 28 листопада - МАГАТЕ

Вісім з дев'яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС відновили роботу після атаки 28 листопада. МАГАТЕ підтверджує підтримку ядерної безпеки на станціях попри нестабільність мережі.

Війна • 6 грудня, 04:47 • 106994 перегляди

рф свідомо атакує підстанції, мета позбавити Україну атомної генерації – Міненерго

Заступник міністра енергетики повідомив про свідомі атаки рф на критичні підстанції для зупинки АЕС. МАГАТЕ здійснює візити на ключові об'єкти для захисту від обстрілів.

Війна • 29 листопада, 10:47 • 19784 перегляди

МАГАТЕ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф - Greenpeace

МАГАТЕ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від російських ракетних атак. За три місяці проведено лише шість днів інспекцій, незважаючи на дві масовані атаки РФ.

Війна • 29 листопада, 00:46 • 105517 перегляди

Під час ранкової атаки рф три діючі АЕС знизили потужність, один енергоблок РАЕС було відключено від мережі - МАГАТЕ

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили потужність під час ракетної атаки РФ. Один енергоблок РАЕС відключено від мережі, ХАЕС втратила дві лінії електропередач.

Суспільство • 28 листопада, 22:12 • 19469 перегляди