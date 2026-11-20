росія завдає ракетного удару по Києву – столицю атакують балістикою, лунають потужні вибухи
Київ • УНН
У ніч проти 20 листопада Київ пережив щонайменше дві хвилі ракетних ударів. Інформацію про влучання та постраждалих уточнюють.
У ніч проти 20 листопада російські війська здійснюють ракетну атаку на Київ. Станом на другу годину ночі столиця вже пережила щонайменше дві хвилі ударів із застосуванням кількох ракет. У місті пролунали потужні вибухи. Про ракетну загрозу повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали, пише УНН.
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За попередньою інформацією, російські війська застосовують ракети різних типів, зокрема балістичні.
Ще напередодні моніторингові ресурси повідомляли про перебування російських стратегічних бомбардувальників у повітрі та попереджали про можливі ракетні пуски під ранок.
Однак атака на українську столицю розпочалася вже вночі. Мешканці Києва повідомляють про серію потужних вибухів.
Київ перебуває під ракетною атакою
За повідомленнями моніторингових каналів, російські війська здійснили щонайменше дві хвилі ракетних ударів, кожна з яких включала кілька ракет.
Повітряні сили попереджають про рух повітряних цілей у напрямку столиці.
Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих наразі уточнюється. Мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.
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