В ночь на 20 ноября российские войска осуществляют ракетную атаку на Киев. По состоянию на два часа ночи столица уже пережила как минимум две волны ударов с применением нескольких ракет. В городе прозвучали мощные взрывы. О ракетной угрозе сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, пишет УНН.

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По предварительной информации, российские войска применяют ракеты различных типов, в частности баллистические.

Еще накануне мониторинговые ресурсы сообщали о нахождении российских стратегических бомбардировщиков в воздухе и предупреждали о возможных ракетных пусках под утро.

Однако атака на украинскую столицу началась уже ночью. Жители Киева сообщают о серии мощных взрывов.

Киев находится под ракетной атакой

По сообщениям мониторинговых каналов, российские войска осуществили как минимум две волны ракетных ударов, каждая из которых включала несколько ракет.

Воздушные силы предупреждают о движении воздушных целей в направлении столицы.

Информация о возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

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