Россия наносит массированный ракетный удар по Киеву — столицу атакуют баллистическими ракетами, раздаются мощные взрывы
Киев • УНН
В ночь на 20 ноября Киев пережил как минимум две волны ракетных ударов. Информация о попаданиях и пострадавших уточняется.
В ночь на 20 ноября российские войска осуществляют ракетную атаку на Киев. По состоянию на два часа ночи столица уже пережила как минимум две волны ударов с применением нескольких ракет. В городе прозвучали мощные взрывы. О ракетной угрозе сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, пишет УНН.
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По предварительной информации, российские войска применяют ракеты различных типов, в частности баллистические.
Еще накануне мониторинговые ресурсы сообщали о нахождении российских стратегических бомбардировщиков в воздухе и предупреждали о возможных ракетных пусках под утро.
Однако атака на украинскую столицу началась уже ночью. Жители Киева сообщают о серии мощных взрывов.
Киев находится под ракетной атакой
По сообщениям мониторинговых каналов, российские войска осуществили как минимум две волны ракетных ударов, каждая из которых включала несколько ракет.
Воздушные силы предупреждают о движении воздушных целей в направлении столицы.
Информация о возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.
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