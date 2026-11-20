В России атаковали один из крупнейших химических заводов — предприятие, связанное с производством взрывчатки
Киев • УНН
На заводе «Дорогобуж» в РФ прогремел взрыв после атаки беспилотников. Предприятие производит аммиачную селитру и связано со взрывчатыми веществами.
В Смоленской области РФ беспилотники атаковали химический завод ПАО «Дорогобуж», производящий компоненты, которые могут использоваться для изготовления промышленных взрывчатых веществ. На территории предприятия прогремел мощный взрыв, момент которого попал на видео. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на результаты OSINT-анализа, пишет УНН.
Детали
По информации издания, опасность атаки беспилотников в регионе объявили около полуночи. Вскоре появились сообщения об ударе по промышленной площадке предприятия.
OSINT-аналитик ASTRA установил, что зафиксированный на видео взрыв произошёл именно на территории завода «Дорогобуж», который является одним из крупнейших промышленных предприятий Смоленской области.
На момент публикации официальных сообщений об атаке и её последствиях не было. Масштабы возможных повреждений остаются неизвестными.
Что известно об атакованном заводе
ПАО «Дорогобуж» входит в российскую группу «Акрон», основным бенефициаром которой является миллиардер Вячеслав Кантор.
Предприятие производит аммиак, азотную кислоту, минеральные удобрения и аммиачную селитру. По данным компании, на завод приходится около 11% общероссийского производства аммиачной селитры, которая также может применяться в производстве промышленных взрывчатых веществ.
Это уже не первая атака на предприятие. В ночь на 25 февраля в результате удара по заводу погибли семь человек, в том числе двое сотрудников пожарно-спасательного подразделения, которые отравились аммиаком.
Ранее завод также атаковали в декабре 2025 года.
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