Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 60 оккупантов — Генштаб
Киев • УНН
На фронте зафиксировали 248 боевых столкновений и более 3,2 тысячи атак дронами. На Покровском направлении ликвидировали 64 оккупантов.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 248 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 60 оккупантов, еще 13 ранили, передает УНН.
Противник нанес два ракетных и 49 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 3247 дронов-камикадзе и осуществил 1620 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели девять штурмовых действий, нанесли три авиаудара, сбросив шесть КАБ, и осуществили 130 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза пытался атаковать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Анискино, Долгенькое.
На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Купянска.
Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении возле населенных пунктов Надия, Грековка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Лимана. Продолжается бой.
На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука и Ямполь.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов: в районах населенных пунктов Константиновка, Вольное и в сторону Николаевки, Новопавловки, Торецкого, Кучерова Яра, Золотого Колодезя. Еще один штурм продолжается.
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Двадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Красноподолье, Доброполье, Новогришино, Мирное, Молодецкое и в направлении Гулево, Сергеевки. Одна из этих атак еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 64 оккупанта, 13 - ранены; уничтожены 10 единиц автомобильной техники, одно средство РЭБ, два специальных средства и семь укрытий противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, два орудия, одно средство РЭБ, два специальных средства, три пункта управления БПЛА и 88 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 153 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Тернового.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рождественка, Егоровка и возле Рыбного, Верхней Терсы, Чаривного. Еще одна атака продолжается.
На Ореховском направлении захватчики четыре раза пытались продвинуться в сторону Новопавловки, Новояковлевки и возле Степового. Две атаки еще продолжаются.
На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
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