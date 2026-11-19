Россия потеряла почти 2 тысячи военнослужащих за сутки войны в Украине
Киев • УНН
За сутки 18 ноября российские войска потеряли 1 970 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 630 980 человек.
В течение суток 18 ноября противник потерял в войне в Украине 1 970 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 ноября достигли около 1 630 980 человек.
Напомним
В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.
ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдатели14.11.26, 03:16 • 15550 просмотров