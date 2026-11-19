В течение суток 18 ноября противник потерял в войне в Украине 1 970 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 ноября достигли около 1 630 980 человек.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдатели