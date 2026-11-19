"Поезд дальше не едет": Генштаб подтвердил третье поражение Крымского моста
Киев • УНН
В ночь на 19 ноября украинские «Нептуны» повредили железнодорожное полотно Крымского моста. Движение поездов остановлено, масштабы поражения уточняются.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил очередное поражение Крымского моста в ночь на 19 ноября и повреждение железнодорожного полотна. Минобороны Украины указало: "Поезд дальше не едет", пишет УНН.
"Нептун" бьёт по символу: железнодорожное полотно Керченского моста повреждено. В ночь на 19 ноября над Керченским проливом снова раздались взрывы. Ракетные войска, а именно береговые ракетные комплексы ВМС ВС Украины "Нептун", нанесли ракетный удар по незаконно построенному Керченскому мосту. Цель поражена, движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено
"Поезд дальше не едет. Керченский мост, железнодорожная часть. В ночь на 19 ноября по ней отработали украинские "Нептуны". Есть попадания в районе арки и железнодорожных путей. Масштаб повреждений уточняется, но в настоящее время движение поездов остановлено. Немного арифметики. 19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда этим утром", - добавили в Минобороны Украины.
Почему это важно
Этот мост, как подчеркнули в Генштабе, - "главная сухопутная артерия, по которой армия рф снабжает свои оккупационные группировки на юге топливом, боеприпасами и техникой. россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он "недосягаем" и "неуязвим"".
"У "Нептуна" с такими символами свои счёты. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москва". Теперь "Нептуны" и другое украинское оружие ставят свои точки на мосту, которым оккупанты держатся за Крым", - сообщили в Генштабе.
Как отметили в Минобороны, "для россии этот мост — конвейер войны: цистерны и вагоны с боеприпасами для группировки на юге. Конвейер дал сбой. Другой путь лежит по суше, вдоль фронта. Там грузы встречают наши дроны. Для Украины это выигранное время и сохранённые жизни: чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам".
"Это третий удар по мосту за неделю. И это ответ. Лишь прошлой ночью россия запустила по Украине 98 ударных дронов и ракеты. Конечная. Просим освободить Крым", - указали в Минобороны.
"Керченская переправа - лишь одно звено цепи, которой противник питает фронт. Шаг за шагом Силы обороны снижают возможности и остальной российской военной логистики. По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение дорожного полотна ещё трёх автомобильных мостов: 15 ноября - через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области, 14 ноября - через Миусский лиман в районе Лакедемоновки в той же Ростовской области", - говорится в сообщении Генштаба.
Как подчеркнули в Генштабе, "каждый выведенный из строя мост - это более длинные объезды, пробки на переправах и опоздавшие колонны с боеприпасами и топливом, которых ждут оккупанты на передовой".
"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение рф к прекращению вооружённой агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
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