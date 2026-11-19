Генеральный штаб ВСУ подтвердил очередное поражение Крымского моста в ночь на 19 ноября и повреждение железнодорожного полотна. Минобороны Украины указало: "Поезд дальше не едет", пишет УНН.

"Нептун" бьёт по символу: железнодорожное полотно Керченского моста повреждено. В ночь на 19 ноября над Керченским проливом снова раздались взрывы. Ракетные войска, а именно береговые ракетные комплексы ВМС ВС Украины "Нептун", нанесли ракетный удар по незаконно построенному Керченскому мосту. Цель поражена, движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено - сообщили в Генштабе.

"Поезд дальше не едет. Керченский мост, железнодорожная часть. В ночь на 19 ноября по ней отработали украинские "Нептуны". Есть попадания в районе арки и железнодорожных путей. Масштаб повреждений уточняется, но в настоящее время движение поездов остановлено. Немного арифметики. 19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда этим утром", - добавили в Минобороны Украины.

Почему это важно

Этот мост, как подчеркнули в Генштабе, - "главная сухопутная артерия, по которой армия рф снабжает свои оккупационные группировки на юге топливом, боеприпасами и техникой. россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он "недосягаем" и "неуязвим"".

"У "Нептуна" с такими символами свои счёты. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москва". Теперь "Нептуны" и другое украинское оружие ставят свои точки на мосту, которым оккупанты держатся за Крым", - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Минобороны, "для россии этот мост — конвейер войны: цистерны и вагоны с боеприпасами для группировки на юге. Конвейер дал сбой. Другой путь лежит по суше, вдоль фронта. Там грузы встречают наши дроны. Для Украины это выигранное время и сохранённые жизни: чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам".

"Это третий удар по мосту за неделю. И это ответ. Лишь прошлой ночью россия запустила по Украине 98 ударных дронов и ракеты. Конечная. Просим освободить Крым", - указали в Минобороны.

"Керченская переправа - лишь одно звено цепи, которой противник питает фронт. Шаг за шагом Силы обороны снижают возможности и остальной российской военной логистики. По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение дорожного полотна ещё трёх автомобильных мостов: 15 ноября - через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области, 14 ноября - через Миусский лиман в районе Лакедемоновки в той же Ростовской области", - говорится в сообщении Генштаба.

Как подчеркнули в Генштабе, "каждый выведенный из строя мост - это более длинные объезды, пробки на переправах и опоздавшие колонны с боеприпасами и топливом, которых ждут оккупанты на передовой".

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение рф к прекращению вооружённой агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

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