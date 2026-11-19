Генеральний штаб ЗСУ підтвердив чергове ураження Кримського мосту у ніч на 19 листопада і пошкодження залізничного полотна. Міноборони України вказало: "Поїзд далі не їде", пише УНН.

"Нептун" б'є по символу: залізничне полотно Керченського мосту пошкоджено. У ніч на 19 листопада над Керченською протокою знову пролунали вибухи. Ракетні війська, а саме берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України "Нептун", завдали удару ракетами по незаконно збудованому Керченському мосту. Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено - повідомили у Генштабі.

"Поїзд далі не їде. Керченський міст, залізнична частина. У ніч на 19 листопада по ній відпрацювали українські "Нептуни". Є влучання в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюється, але наразі рух поїздів зупинено. Трохи арифметики. 19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку", - додали у Міноборони України.

Чому це важливо

Цей міст, як наголосили у Генштабі, - "головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий"".

"У "Нептуна" з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту рф крейсера "Москва". Тепер "Нептуни", та інша українська зброя, ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим", - повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Міноборони, "для росії цей міст — конвеєр війни: цистерни й вагони з боєприпасами для угруповання на півдні. Конвеєр дав збій. Інший шлях лежить суходолом, уздовж фронту. Там вантажі зустрічають наші дрони. Для України це виграний час і збережені життя: що менше доїде до окупантів, то менше прилетить по наших воїнах".

"Це третій удар по мосту за тиждень. І це відповідь. Лише минулої ночі росія запустила по Україні 98 ударних дронів і ракети. Кінцева. Просимо звільнити Крим", - вказали у Міноборони.

"Керченська переправа - лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт. Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада - через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада - через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Як підкреслили у Генштабі, "кожен виведений з ладу міст - це довші об'їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій".

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

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