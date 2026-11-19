"Поїзд далі не їде": Генштаб підтвердив третє ураження Кримського мосту
Київ • УНН
Уночі 19 листопада українські «Нептуни» пошкодили залізничне полотно Кримського мосту. Рух поїздів зупинено, масштаби ураження уточнюють.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив чергове ураження Кримського мосту у ніч на 19 листопада і пошкодження залізничного полотна. Міноборони України вказало: "Поїзд далі не їде", пише УНН.
"Нептун" б'є по символу: залізничне полотно Керченського мосту пошкоджено. У ніч на 19 листопада над Керченською протокою знову пролунали вибухи. Ракетні війська, а саме берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України "Нептун", завдали удару ракетами по незаконно збудованому Керченському мосту. Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено
"Поїзд далі не їде. Керченський міст, залізнична частина. У ніч на 19 листопада по ній відпрацювали українські "Нептуни". Є влучання в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюється, але наразі рух поїздів зупинено. Трохи арифметики. 19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку", - додали у Міноборони України.
Чому це важливо
Цей міст, як наголосили у Генштабі, - "головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий"".
"У "Нептуна" з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту рф крейсера "Москва". Тепер "Нептуни", та інша українська зброя, ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим", - повідомили у Генштабі.
Як зазначили у Міноборони, "для росії цей міст — конвеєр війни: цистерни й вагони з боєприпасами для угруповання на півдні. Конвеєр дав збій. Інший шлях лежить суходолом, уздовж фронту. Там вантажі зустрічають наші дрони. Для України це виграний час і збережені життя: що менше доїде до окупантів, то менше прилетить по наших воїнах".
"Це третій удар по мосту за тиждень. І це відповідь. Лише минулої ночі росія запустила по Україні 98 ударних дронів і ракети. Кінцева. Просимо звільнити Крим", - вказали у Міноборони.
"Керченська переправа - лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт. Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада - через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада - через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині", - ідеться у повідомленні Генштабу.
Як підкреслили у Генштабі, "кожен виведений з ладу міст - це довші об'їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій".
"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.
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