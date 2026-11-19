Кримський міст, який росія роками представляла як символ своєї непохитної присутності в тимчасово окупованому Криму, за останні чотири дні атаковано вже втретє. Чому Україна продовжує бити по мосту та що про результати операції кажуть розробники українського озброєння - читайте в матеріалі УНН.

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У ніч проти 19 листопада в районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи, або, як їх традиційно називають росіяни, "хлопкі". Місцеві ЗМІ повідомили щонайменше про два влучання в залізничну частину переправи. Українські військові поки не розкрили результатів останньої атаки, однак Генштаб ЗСУ вже встиг іронічно відреагувати на події.

Водночас призначений окупантами так званий очільник тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов підтвердив атаку в ніч на 19 листопада та повідомив про перекриття руху мостом. Згодом і у російському Мінтрансі визнали, що залізничне сполучення тимчасово зупинили, фахівці оцінюють пошкодження.

Це вже третя атака на переправу за останні чотири доби. Під час попередніх ударів українські Сили оборони зруйнували автомобільну арку та частину дорожнього полотна. СБУ оприлюднила відео моменту ураження, на якому видно, як конструкції мосту обвалюються у воду.

Зеленський пояснив, чому Україна б'є по Кримському мосту

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News наголосив, що удари по Кримському мосту стали відповіддю на систематичне знищення росіянами української інфраструктури. За його словами, від початку 2026 року росія цілеспрямовано атакувала українські залізниці, мости та енергетичні об'єкти.

Президент України назвав удар по переправі "абсолютно законною" відповіддю та нагадав, що Крим залишається українською територією.

Крім того, в одному з офіційномих зверненнь Зеленський відзначив українських виробників зброї, чиї розробки були застосовані під час ударів. Серед них: ракети FP-5 "Фламінго", "Нептун", а також безпілотники FP-1, "Паляниця", Ruta та інші вітчизняні системи.

"Бетону байдуже до пропаганди": у Fire Point прокоментували удари по мосту

CEO української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех у своєму дописі в X прокоментувала руйнування Кримського мосту. За її словами, переправа була для росії не лише маршрутом постачання боєприпасів і пального окупаційним військам, а й символом, покликаним переконати світ у непорушності російської окупації Криму.

Як архітекторка за освітою, я дивлюся на міст і, природно, запитую: що він несе. Кримський міст перевозив боєприпаси й пальне окупаційній армії, але понад те він ніс послання: "окупація назавжди", "Крим назавжди приєднаний до росії" і "світ має перестати сперечатися". Він мав навчити світ миритися зі злочином, а нас - зневіритися... Хоча символ сильний лише настільки, наскільки міцна сталь під ним - написала Терех.

Вона порівняла руйнування переправи з інженерним принципом: будь-яка конструкція руйнується, коли навантаження перевищує розрахункове. На її переконання, російські імперські розрахунки не витримали зростання далекобійних можливостей України.

Терех також подякувала СБУ, Збройним силам України, ракетним екіпажам, інженерам і працівникам Fire Point, наголосивши, що саме вони перетворюють зброю на реальний результат.

Нагадаємо

Раніше військові експерти пояснили УНН, що удари по Кримському мосту стали результатом багатотижневої операції Сил оборони. Їй передувало системне знищення російських засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та систем радіоелектронної боротьби.

Головний військовий наслідок пошкодження переправи – ускладнення постачання російських угруповань у Криму та на півдні України. Це змушує окупантів дедалі більше покладатися на сухопутні маршрути через захоплені українські території, які також залишаються в зоні досяжності українського озброєння.