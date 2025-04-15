Міністерство оборони України

Підрозділ "Фенікс" бригади "Помста" на Луганщині знищив чимало техніки окупантів, включно з МТ-ЛБ та бронеавтомобілем "Тигр". Також спалено склад ПММ, ліквідовано двох окупантів.
З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.
Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+". Весілля тривало менше 15 хвилин.
Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.
У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.
Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.
12 квітня 2025 року в Архангельську сталася пожежа в обласному управлінні внутрішніх справ. Знищено чотири відомчі фургони типу "ҐАЗєль", вогонь перекинувся на будівлю.
Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53. Він перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та використовує боєприпаси стандарту НАТО.
росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.
Для ефективної протидії ворогу, всім родам військ конче потрібні космічні дані. Україні необхідна співпраця з ЄКА для розгортання власних Космічних сил.
Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російської армії за минулу добу, 11 квітня: 1240 бійців та понад 270 одиниць озброєння і техніки. Знищено 11 танків та 49 артсистем.
Україна має понад 10 виробників дронів на оптоволокні з дальністю до 20+ км та очікує на додаткові кошти від Нордичних країн для збільшення виробництва.
Відкрито перший публічний майданчик ГУР для відбору розвідників. Кандидати проходитимуть тестування та консультації, а середній показник проходження становить лише 1 зі 100.
Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.
У Міноборони закликають повідомляти про випадки відмови в прийнятті електронного направлення на ВЛК. Електронні направлення вже згенерували понад 40 тисяч українців.
У військових частинах ЗСУ ввели нові посади для допомоги військовим з документами та лікуванням. Служба супроводу працює з родинами та надає вичерпну інформацію про пільги.
У Житомирі чоловік, якого супроводжували до ВЛК, застосував перцевий газ проти працівників ТЦК та намагався втекти. На відео зафіксовано момент затримання для запобігання втечі.
Міноборони розробило нову концепцію забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей. Також буде цифровізовано процес квартирного обліку, що зробить процедури прозорішими.
ГУР опублікувало відео знищення ворога у селищі на Запорізькому напрямку. В результаті зачистки ліквідовано 12 окупантів, ще двох взято в полон.
В Україні понад 100 пар військовослужбовців скористалися пріоритетною онлайн-реєстрацією шлюбу. Сервіс реалізовано Мін'юстом спільно з Міноборони та Мінцифри.
НАЗК затягує моніторинг способу життя колишнього заступника голови ДПС Євгенія Сокура, що може дозволити йому уникнути відповідальності за можливі порушення у деклараціях.
З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
8 квітня відзначають День ромів, працівників військкоматів, карликових бегемотів та буддизму. Також, сьогодні День пам’яті святих апостолів.
ДОТ оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на понад 6 млн грн. Причиною стали фальсифіковані молочні вироби, що не відповідали держстандартам, виявлені у військових частинах.
Міноборони України кодифікувало та допустило до використання наземний роботизований комплекс D-21-12R. Він може виконувати завдання спостереження, патрулювання та вогневої підтримки.
НАЗК з вересня 2024 року проводить моніторинг способу життя Євгенія Сокура, колишнього заступника голови ДПС, а зараз помічника Гетманцева. Перевірка пов'язана з недекларуванням співмешканки та кримінальною справою.
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, особливо систем "Петріот". Росія використовує акваторію Чорного моря для ударів, тому потрібне посилення оборони.
За словами керівника ГУР, росія не буде значно зменшувати чисельність армії після війни, оскільки це суперечить її оборонній стратегії. Після завершення бойових дій вивільниться великий бюджет.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що під час війни не варто відкривати всю правду, оскільки свідомість людей може бути не готовою до жорсткої реальності.
У Збройних силах України вводяться посади офіцерів, сержантів і солдатів соціального супроводу. Вони допомагатимуть військовим, їхнім родинам та командирам у різних питаннях.