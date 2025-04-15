Міністерство оборони України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18705 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131359 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124365 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125800 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124505 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127461 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191241 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107970 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109656 перегляди
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Військові показали знищення ворожої техніки та складу ПММ в районі Серебрянського лісу

Підрозділ "Фенікс" бригади "Помста" на Луганщині знищив чимало техніки окупантів, включно з МТ-ЛБ та бронеавтомобілем "Тигр". Також спалено склад ПММ, ліквідовано двох окупантів.

Війна • 15 квітня, 01:51 • 886 перегляди

Понад 44 тис. безробітних отримали направлення на роботу за програмою "Армія відновлення": названо регіони-лідери

З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.

Суспільство • 14 квітня, 21:04 • 2584 перегляди

Вісім пар військових вже уклали шлюб онлайн у “Дії”

Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+". Весілля тривало менше 15 хвилин.

Суспільство • 14 квітня, 19:36 • 1682 перегляди

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.

Війна • 14 квітня, 18:02 • 7148 перегляди

Посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ: у Раді чекають на розгляд законопроєкту

У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.

Суспільство • 14 квітня, 13:59 • 8796 перегляди

Перехід на літню військову форму: коли це відбудеться і до чого готується Міноборони

Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.

Суспільство • 14 квітня, 12:51 • 5588 перегляди

У російському архангельську знищено 4 автомобілі силовиків: ГУР показало кадри

12 квітня 2025 року в Архангельську сталася пожежа в обласному управлінні внутрішніх справ. Знищено чотири відомчі фургони типу "ҐАЗєль", вогонь перекинувся на будівлю.

Війна • 14 квітня, 06:24 • 5190 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53. Він перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та використовує боєприпаси стандарту НАТО.

Технології • 14 квітня, 02:20 • 46118 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

Війна • 13 квітня, 12:43 • 32329 перегляди
Ексклюзив

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Для ефективної протидії ворогу, всім родам військ конче потрібні космічні дані. Україні необхідна співпраця з ЄКА для розгортання власних Космічних сил.

Війна • 12 квітня, 06:00 • 183402 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російської армії за минулу добу, 11 квітня: 1240 бійців та понад 270 одиниць озброєння і техніки. Знищено 11 танків та 49 артсистем.

Війна • 12 квітня, 05:23 • 15331 перегляди
Ексклюзив

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Україна має понад 10 виробників дронів на оптоволокні з дальністю до 20+ км та очікує на додаткові кошти від Нордичних країн для збільшення виробництва.

Війна • 11 квітня, 15:51 • 88158 перегляди

Перший центр рекрутингу воєнної розвідки відкрили в Україні. Буданов озвучив свої очікування

Відкрито перший публічний майданчик ГУР для відбору розвідників. Кандидати проходитимуть тестування та консультації, а середній показник проходження становить лише 1 зі 100.

Війна • 11 квітня, 13:20 • 7819 перегляди

Умєров заявив, що Гегсет взяв участь у засіданні “Рамштайн”

Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.

Війна • 11 квітня, 13:09 • 8353 перегляди

Не приймають електронне направлення на ВЛК: у Міноборони пояснили, що робити

У Міноборони закликають повідомляти про випадки відмови в прийнятті електронного направлення на ВЛК. Електронні направлення вже згенерували понад 40 тисяч українців.

Суспільство • 11 квітня, 12:16 • 8505 перегляди

В ЗСУ з'явились офіцери та солдати соціального супроводу: речник Міноборони розповів, як працює нова система

У військових частинах ЗСУ ввели нові посади для допомоги військовим з документами та лікуванням. Служба супроводу працює з родинами та надає вичерпну інформацію про пільги.

Суспільство • 10 квітня, 12:27 • 9733 перегляди

У Житомирі чоловік намагався втекти від ТЦК, розпиливши балончик із перцевим газом: деталі інциденту

У Житомирі чоловік, якого супроводжували до ВЛК, застосував перцевий газ проти працівників ТЦК та намагався втекти. На відео зафіксовано момент затримання для запобігання втечі.

Суспільство • 9 квітня, 12:13 • 11983 перегляди

Міноборони запускає нову концепцію житлового забезпечення військових: що відомо

Міноборони розробило нову концепцію забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей. Також буде цифровізовано процес квартирного обліку, що зробить процедури прозорішими.

Суспільство • 9 квітня, 10:04 • 10647 перегляди

ГУР показало відео зачистки селища на Запорізькому напрямку: ліквідовано 12 окупантів

ГУР опублікувало відео знищення ворога у селищі на Запорізькому напрямку. В результаті зачистки ліквідовано 12 окупантів, ще двох взято в полон.

Війна • 9 квітня, 07:03 • 157745 перегляди

Більше 100 пар скористалися послугою реєстрації шлюбу онлайн для військовослужбовців і військовослужбовиць – Мін’юст

В Україні понад 100 пар військовослужбовців скористалися пріоритетною онлайн-реєстрацією шлюбу. Сервіс реалізовано Мін'юстом спільно з Міноборони та Мінцифри.

Суспільство • 8 квітня, 15:20 • 11886 перегляди
Ексклюзив

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності

НАЗК затягує моніторинг способу життя колишнього заступника голови ДПС Євгенія Сокура, що може дозволити йому уникнути відповідальності за можливі порушення у деклараціях.

Політика • 8 квітня, 10:26 • 495404 перегляди

Міноборони: за три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей

З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Війна • 8 квітня, 08:43 • 10802 перегляди

День працівників військових комісаріатів та Міжнародний день ромів: що ще можна відзначити сьогодні

8 квітня відзначають День ромів, працівників військкоматів, карликових бегемотів та буддизму. Також, сьогодні День пам’яті святих апостолів.

Суспільство • 8 квітня, 04:00 • 3490 перегляди

Фальсифіковане масло та сир: ДОТ Міноборони оштрафував низку постачальників продуктів для ЗСУ на понад 6 млн грн

ДОТ оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на понад 6 млн грн. Причиною стали фальсифіковані молочні вироби, що не відповідали держстандартам, виявлені у військових частинах.

Війна • 7 квітня, 17:06 • 13479 перегляди

ЗСУ отримали нового наземного робота українського виробництва: що він може

Міноборони України кодифікувало та допустило до використання наземний роботизований комплекс D-21-12R. Він може виконувати завдання спостереження, патрулювання та вогневої підтримки.

Війна • 7 квітня, 11:54 • 10499 перегляди
Ексклюзив

НАЗК досі перевіряє спосіб життя помічника Гетманцева Євгенія Сокура, який раніше був заступником голови ДПС

НАЗК з вересня 2024 року проводить моніторинг способу життя Євгенія Сокура, колишнього заступника голови ДПС, а зараз помічника Гетманцева. Перевірка пов'язана з недекларуванням співмешканки та кримінальною справою.

Політика • 7 квітня, 10:30 • 161358 перегляди

Зеленський: погроза з Чорного моря – ще одна причина для посилення оборони України

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, особливо систем "Петріот". Росія використовує акваторію Чорного моря для ударів, тому потрібне посилення оборони.

Війна • 6 квітня, 13:47 • 26378 перегляди

Буданов: росія не буде суттєво скорочувати армію після війни

За словами керівника ГУР, росія не буде значно зменшувати чисельність армії після війни, оскільки це суперечить її оборонній стратегії. Після завершення бойових дій вивільниться великий бюджет.

Війна • 5 квітня, 23:49 • 10785 перегляди

Буданов: суспільство має бути готове дізнатися всю правду про війну згодом

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що під час війни не варто відкривати всю правду, оскільки свідомість людей може бути не готовою до жорсткої реальності.

Суспільство • 5 квітня, 21:52 • 21989 перегляди

Міноборони вводить нові посади з соціального супроводу для допомоги військовим та їхнім родинам

У Збройних силах України вводяться посади офіцерів, сержантів і солдатів соціального супроводу. Вони допомагатимуть військовим, їхнім родинам та командирам у різних питаннях.

Війна • 5 квітня, 20:29 • 5889 перегляди