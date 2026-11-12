В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли

Фото ілюстративне

Кластер оборонних інновацій Brave1 спільно з Міністерством оборони України провели випробування розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Mavic від 9 українських виробників.

Мета – перевірити відповідність бортів реальним потребам війська та умовам сучасного поля бою, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Які характеристики українських безпілотників перевіряли під час випробувань

Під час тестувань перевіряли:

стійкість дронів до РЕБ,

якість відеозв’язку та передачі даних,

тривалість польоту й інші характеристики, важливі для роботи на фронті.

За результатами тестів виробники, чиї безпілотники підтвердили бойову готовність, уже переходять до контрактування з Міністерством оборони для подальшого постачання у військові підрозділи.

Чому Україні потрібна альтернатива Mavic

Mavic став одним із ключових інструментів розвідки тактичного рівня. Але війна вимагає постійного підвищення вимог до БпЛА.

Через розширення кілзони військовим потрібні дрони, які довше залишаються в повітрі, працюють на більшій відстані та зберігають ефективність в умовах активного застосування РЕБ. Цивільні дрони дедалі менше відповідають цим потребам.

Саме тому Міноборони та Brave1 системно розвивають напрям українських безпілотників як альтернативу Mavic.

Якою має бути українська заміна Mavic

Створити просту копію Mavic – недостатньо. Потрібна функціональна альтернатива – дрони, адаптовані до умов сучасного поля бою та конкретних завдань військових:

стійкість до РЕБ – здатність працювати в умовах радіоелектронного придушення та без GPS;

тривалість польоту – від 60 хвилин у повітрі;

віддалене керування – можливість працювати на більшій відстані, щоб оператор міг перебувати в безпечнішому місці;

зручність керування – звичний для військових інтерфейс, який не потребуватиме тривалого перенавчання.

Міноборони та Brave1 продовжують працювати над розвитком українських оборонних технологій. Завдання – допомогти найефективнішим розробкам швидше пройти шлях від випробувань до контрактування та забезпечити військо технологіями, які відповідають реальним потребам фронту.

Міноборони допустило до експлуатації український аналог Humvee та оновлений бронеавтомобіль MRAP