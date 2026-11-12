В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли

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Кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с Министерством обороны Украины провели испытания разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Mavic от 9 украинских производителей.

Цель — проверить соответствие бортов реальным потребностям войск и условиям современного поля боя, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Какие характеристики украинских беспилотников проверяли во время испытаний

Во время испытаний проверяли:

устойчивость дронов к РЭБ,

качество видеосвязи и передачи данных,

продолжительность полета и другие характеристики, важные для работы на фронте.

По результатам тестов производители, чьи беспилотники подтвердили боевую готовность, уже переходят к заключению контрактов с Министерством обороны для дальнейших поставок в воинские подразделения.

Почему Украине нужна альтернатива Mavic

Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Но война требует постоянного повышения требований к БПЛА.

Из-за расширения киллзоны военным нужны дроны, которые дольше остаются в воздухе, работают на большем расстоянии и сохраняют эффективность в условиях активного применения РЭБ. Гражданские дроны все меньше отвечают этим потребностям.

Именно поэтому Минобороны и Brave1 системно развивают направление украинских беспилотников как альтернативу Mavic.

Какой должна быть украинская замена Mavic

Создать простую копию Mavic — недостаточно. Нужна функциональная альтернатива — дроны, адаптированные к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных:

устойчивость к РЭБ — способность работать в условиях радиоэлектронного подавления и без GPS;

продолжительность полета — от 60 минут в воздухе;

дистанционное управление — возможность работать на большем расстоянии, чтобы оператор мог находиться в более безопасном месте;

удобство управления — привычный для военных интерфейс, который не потребует длительного переобучения.

Минобороны и Brave1 продолжают работать над развитием украинских оборонных технологий. Задача — помочь наиболее эффективным разработкам быстрее пройти путь от испытаний до заключения контрактов и обеспечить войско технологиями, которые отвечают реальным потребностям фронта.

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