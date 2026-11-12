В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли
Киев • УНН
Brave1 и Минобороны протестировали украинские Mavic на устойчивость к РЭБ, связь и продолжительность полёта. Лучшие производители перейдут к заключению контрактов.
Кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с Министерством обороны Украины провели испытания разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Mavic от 9 украинских производителей.
Цель — проверить соответствие бортов реальным потребностям войск и условиям современного поля боя, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Какие характеристики украинских беспилотников проверяли во время испытаний
Во время испытаний проверяли:
- устойчивость дронов к РЭБ,
- качество видеосвязи и передачи данных,
- продолжительность полета и другие характеристики, важные для работы на фронте.
По результатам тестов производители, чьи беспилотники подтвердили боевую готовность, уже переходят к заключению контрактов с Министерством обороны для дальнейших поставок в воинские подразделения.
Почему Украине нужна альтернатива Mavic
Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Но война требует постоянного повышения требований к БПЛА.
Из-за расширения киллзоны военным нужны дроны, которые дольше остаются в воздухе, работают на большем расстоянии и сохраняют эффективность в условиях активного применения РЭБ. Гражданские дроны все меньше отвечают этим потребностям.
Именно поэтому Минобороны и Brave1 системно развивают направление украинских беспилотников как альтернативу Mavic.
Какой должна быть украинская замена Mavic
Создать простую копию Mavic — недостаточно. Нужна функциональная альтернатива — дроны, адаптированные к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных:
- устойчивость к РЭБ — способность работать в условиях радиоэлектронного подавления и без GPS;
- продолжительность полета — от 60 минут в воздухе;
- дистанционное управление — возможность работать на большем расстоянии, чтобы оператор мог находиться в более безопасном месте;
- удобство управления — привычный для военных интерфейс, который не потребует длительного переобучения.
Минобороны и Brave1 продолжают работать над развитием украинских оборонных технологий. Задача — помочь наиболее эффективным разработкам быстрее пройти путь от испытаний до заключения контрактов и обеспечить войско технологиями, которые отвечают реальным потребностям фронта.
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