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В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Brave1 и Минобороны протестировали украинские Mavic на устойчивость к РЭБ, связь и продолжительность полёта. Лучшие производители перейдут к заключению контрактов.

В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли
Фото иллюстративное

Кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с Министерством обороны Украины провели испытания разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Mavic от 9 украинских производителей. 

Цель — проверить соответствие бортов реальным потребностям войск и условиям современного поля боя, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Какие характеристики украинских беспилотников проверяли во время испытаний

Во время испытаний проверяли:

  • устойчивость дронов к РЭБ,
    • качество видеосвязи и передачи данных,
      • продолжительность полета и другие характеристики, важные для работы на фронте.

        По результатам тестов производители, чьи беспилотники подтвердили боевую готовность, уже переходят к заключению контрактов с Министерством обороны для дальнейших поставок в воинские подразделения.

        Почему Украине нужна альтернатива Mavic

        Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Но война требует постоянного повышения требований к БПЛА. 

        Из-за расширения киллзоны военным нужны дроны, которые дольше остаются в воздухе, работают на большем расстоянии и сохраняют эффективность в условиях активного применения РЭБ. Гражданские дроны все меньше отвечают этим потребностям.

        Именно поэтому Минобороны и Brave1 системно развивают направление украинских беспилотников как альтернативу Mavic.

        Какой должна быть украинская замена Mavic

        Создать простую копию Mavic — недостаточно. Нужна функциональная альтернатива — дроны, адаптированные к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных:

        • устойчивость к РЭБ — способность работать в условиях радиоэлектронного подавления и без GPS;
          • продолжительность полета — от 60 минут в воздухе;
            • дистанционное управление — возможность работать на большем расстоянии, чтобы оператор мог находиться в более безопасном месте;
              • удобство управления — привычный для военных интерфейс, который не потребует длительного переобучения.

                Минобороны и Brave1 продолжают работать над развитием украинских оборонных технологий. Задача — помочь наиболее эффективным разработкам быстрее пройти путь от испытаний до заключения контрактов и обеспечить войско технологиями, которые отвечают реальным потребностям фронта.

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                Антонина Туманова

                Война в УкраинеТехнологиипубликации
                Война в Украине
                Brave1
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