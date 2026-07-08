Минобороны допустило к эксплуатации украинский аналог Humvee и обновленный бронеавтомобиль MRAP
Киев • УНН
Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль UAT.DESNA, украинский аналог Humvee, и модернизированный MRAP UAT.GYURZA-02 с искусственным интеллектом. Обновленный бронеавтомобиль получил большую грузоподъемность и запас хода до 1200 км.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронеавтомобиль UAT.DESNA, который является украинским аналогом американского Humvee, а также модернизированный MRAP UAT.GYURZA-02. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Минобороны, пишет УНН.
Детали
UAT.DESNA создала компания "УкрАрмоТех". В Минобороны отметили, что бронеавтомобиль построен на специализированном шасси, а при его разработке учли опыт российско-украинской войны.
Кроме того, к эксплуатации допустили обновленный бронеавтомобиль класса MRAP UAT.GYURZA-02. Он получил программное обеспечение с искусственным интеллектом и ряд доработок, выполненных по запросам военных.
UAT.GYURZA-02 получил большую грузоподъемность и запас хода
После модернизации полная масса машины выросла до 18 тонн, что позволяет перевозить до 2,5 тонны полезной нагрузки. Также разработчики усилили подвеску, установили новые шины и увеличили запас хода до 1200 км.
Как отмечает Defense Express, после кодификации для Сил обороны Украины теперь могут закупать как новый украинский аналог Humvee, так и усовершенствованный бронеавтомобиль UAT.GYURZA-02. Такая техника предназначена для безопасной транспортировки военных, эвакуации и выполнения других боевых задач.
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