Украинские военные получат новый трехместный багги ATC BOLT 1000

Украинская группа компаний GROUND FORCE представила новую трехместную модификацию тактического багги ATC BOLT 1000, созданную на основе опыта использования предыдущих моделей в боевых подразделениях. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, к концу июня Силы обороны Украины уже получили более 100 багги производства GROUND FORCE. Они используются штурмовыми, артиллерийскими подразделениями и расчетами БпЛА для логистики, эвакуации раненых и транспортировки вооружения.

Новая трехместная версия стала дешевле шестиместной примерно на 3 тыс. долларов, а ее стоимость, как утверждает производитель, сопоставима с ценой квадроцикла с литровым двигателем. При этом багги обеспечивает большую грузоподъемность, более высокий уровень защиты экипажа и лучшую эргономику.

Машину адаптировали к современному полю боя

Конструкторы уменьшили массу багги почти на 100 кг, сократили колесную базу на 700 мм и общую длину на 755 мм. Это улучшило маневренность техники и сделало ее менее заметной в условиях угрозы ударов FPV-дронов.

Также была увеличена грузовая платформа, что позволяет перевозить наземные роботизированные комплексы, контейнеры с БПЛА, минометы, противотанковые комплексы, автоматические гранатометы и боекомплект без использования прицепов.

Багги оснащено бензиновым V-образным двигателем объемом 1000 куб. см мощностью 80 л. с. и 30-литровым топливным баком. По рекомендациям военных производитель заменил алюминиевые диски на стальные для повышения устойчивости к повреждениям при эксплуатации.

В Defense Express отмечают, что новая модификация не заменяет шестиместную версию ATC BOLT 1000, а дополняет модельный ряд, предлагая подразделениям более доступную платформу для выполнения логистических и боевых задач.

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