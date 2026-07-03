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Перехватчик с интегрированным искусственным интеллектом Peace Duck и мини-ПВО MADS - в Украине представили новую систему противодействия дронам

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Украинская компания Contra Drone продемонстрировала интегрированную систему борьбы с беспилотниками. Представлено более 20 разработок, включая дрон-перехватчик Peace Duck с искусственным интеллектом и автоматизированный комплекс мини-ПВО MADS.

Перехватчик с интегрированным искусственным интеллектом Peace Duck и мини-ПВО MADS - в Украине представили новую систему противодействия дронам

Обнаружить воздушную цель, автоматически ее сопровождать, подавить или уничтожить - именно такую интегрированную систему борьбы с беспилотниками продемонстрировала украинская компания Contra Drone. Вместо презентации отдельных образцов техники разработчики показали, как современные средства РЭБ, радары, дроны-перехватчики и роботизированные платформы могут работать как единая экосистема, передает УНН со ссылкой на презентацию компании Contra Drone.

Во время демонстрации компания представила более 20 оборонных разработок и провела 12 полевых испытаний.

Средства обнаружения и мини-ПВО

Начали презентацию со средств для обнаружения, сопровождения и перехвата малогабаритных воздушных целей. Центральным элементом стал автоматизированный комплекс мини-ПВО MADS (Mini Air Defense System), предназначенный для обезвреживания FPV-дронов, квадрокоптеров и беспилотников самолетного типа.

Показали и всепогодную радиолокационную станцию CD-T15, способную одновременно сопровождать более 300 воздушных объектов на расстоянии до 22 километров. 

В этом блоке также были представлены комплекс радиоэлектронной разведки SPECTRE и детекторы FPV-дронов SENSE-3 и SENSE-4.

Окопная защита для военных на передовой

Второй блок был посвящен решениям для индивидуальной защиты военнослужащих на передовой. Устройство D-JACK - автоматически обнаруживает пульты управления FPV-дронами с протоколом ELRS и адресного радиоэлектронного воздействия. 

Персональный купол безопасности в движении для военных может создать мобильный комплекс Anti-fpv BackPack 3. Он выполнен в формате рюкзака. 

Фото: Андрей Ходьков

Представили и мачтовый комплекс "Anti-Mavic" и специальную защитную одежду для операторов РЭБ.

Автомобильные комплексы РЭБ и защита логистики

В третьей части мероприятия были представлены стационарные и автомобильные комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты логистики и критической инфраструктуры. Среди них – комплексы "Фантом", "Бумбокс", система скрытого монтажа "НАЦПОЛ", а также флагманский автомобильный комплекс Contra-drone 8 Ultra, который продемонстрировал возможности подавления цифровых и аналоговых каналов связи беспилотников во время движения.

Фото: Андрей Ходьков

Дроны-перехватчики и финальная демонстрация

Особое внимание организаторы уделили роботизированным платформам и беспилотным системам. В частности, был представлен автономный дрон-перехватчик Peace Duck с элементами искусственного интеллекта, способный самостоятельно поражать разведывательные БПЛА противника на финальном участке полета, а также ударные FPV-дроны Yell Duck, беспилотные летающие крылья Blackwing и Black Goose и роботизированную платформу Nyvexa.

Завершающим этапом Demo Day стал практический перехват воздушной цели в режиме реального времени с использованием радиолокационного сопровождения и средств поражения.

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Андрей Тимощенков

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