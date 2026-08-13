Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
Киев • УНН
Вечером россияне 8 раз атаковали Краматорск и Беленькое, применив авиабомбы. Повреждён многоквартирный дом, службы работают на местах.
По меньшей мере 1 человек погиб и 15 получили ранения в результате вечерних ударов по Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, информирует УНН.
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По его словам, в период между 20:30 и 20:56 россияне 8 раз атаковали Краматорск и поселок Беленькое.
Предварительно, враг применил авиабомбы. В Краматорске попадания зафиксированы в жилой застройке — поврежден многоквартирный дом, информацию о других разрушениях уточняем. На местах работают все ответственные службы. Оказываем помощь пострадавшим и устанавливаем окончательные последствия обстрелов
Он добавил, что Россия снова превратила обычный вечер в городе в смертельную опасность.
"Это не случайность и не ошибка — так враг воюет против наших людей. Призываю всех жителей Донетчины: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" — резюмировал начальник ОВА.
Напомним
В результате российского удара по Краматорску 11 августа возник пожар в церкви. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 140 кв. м, обошлось без пострадавших.
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