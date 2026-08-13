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Марокко угрожает приостановить экстрадицию с Испанией из-за миграционного кризиса

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Министр юстиции Марокко заявил о возможности приостановления соглашения об экстрадиции с Испанией из-за легализации мигрантов. Рабат также требует немедленного возвращения более 1300 несовершеннолетних марокканцев из Сеуты.

Марокко угрожает приостановить экстрадицию с Испанией из-за миграционного кризиса

Марокко изучает возможность приостановить действие соглашения об экстрадиции с Испанией, заявил министр юстиции королевства Абдельлатиф Вахби. Он обвинил Мадрид в легализации беженцев, которых Рабат пытается сдерживать, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Перечень взаимных претензий Рабата и Мадрида после недавнего кризиса в Сеуте растет.

Министр юстиции Марокко Вахби в интервью международным СМИ заявил о готовности приостановить договор об экстрадиции с Испанией из-за срывов передачи задержанных и потребовал немедленно вернуть несовершеннолетних марокканцев из испанского анклава.

Экстрадиция: первая угроза

В интервью агентству EFE министр обвинил Испанию в создании «эффекта притяжения», объяснив, что массовая легализация мигрантов в Мадриде мотивирует новые попытки штурма границы в Сеуте и Мелилье. Марокканская сторона указала на противоречие, при котором Рабат тратит ресурсы на сдерживание миграции, пока Испания амнистирует лиц, уже проникших в страну. Вахби дал понять, что в Марокко не хотят продолжать направлять сотрудников для передачи задержанных в Испании мигрантов, которая в итоге срывается.

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Детям пора домой

Отвечая на вопросы DW Arabic, министр от имени страны потребовал от Испании немедленно репатриировать всех несовершеннолетних марокканцев (включая тех, кто попал в Сеуту во время недавнего кризиса). Вахби подчеркнул, что приближается новый учебный год и дети должны учиться дома, живя в своих семьях. Министр жестко обратился к испанским властям: «Если вы хотите этих детей и считаете, что можете обеспечить им наилучшие условия — забирайте их вместе с их семьями. Разлучать ребенка с родителями под предлогом его «наилучших интересов» — это преступление, и оно должно прекратиться».

Рабат требует вернуть более 1300 марокканских несовершеннолетних, которые остались в Сеуте после массового прорыва границы в июле. Официальный ответ Испании, несмотря на политические споры, сводится к готовности сотрудничать с соблюдением законов ЕС. Правда, ранее министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего заявляла, что коллективная депортация детей невозможна. Испания обязана провести индивидуальную юридическую оценку каждого дела, чтобы гарантировать безопасность несовершеннолетнего.

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Сеута и Мелилья на повестке дня

Отвечая на вопросы Ashraq News, представитель кабинета министров Марокко затронул и тему суверенитета над Сеутой и Мелильей. На прямой вопрос о том, рассматривает ли Марокко возможность вернуть анклавы, он уклонился от каких-либо обещаний относительно сроков и механизмов, но не исключил такой вариант. По оценке Вахби, Сеута и Мелилья являются марокканскими территориями, а спор об их статусе сегодня остается «в подвешенном состоянии», однако кризис может быть преодолен посредством долгосрочной стратегии и политического диалога.

В Мадриде видят ситуацию иначе. «Испанский статус Сеуты и Мелильи не вызывает сомнений», — заявили дипломатические источники в Мадриде в беседе с Euronews. — Сеута и Мелилья входят в концепцию территориальной целостности Испании, признанную на международном уровне. Территориальная целостность Испании не обсуждалась и никогда не будет обсуждаться ни с кем».

Антонина Туманова

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