У границы с Сеутой сотни марокканцев ищут пропавших родственников после массового перехода в Испанию

Сотни людей в Марокко ищут пропавших родственников после массового перехода мигрантов в Сеуту — испанский анклав в Северной Африке. В результате попытки попасть на территорию Испании погибли по меньшей мере 99 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Сотни людей собрались в северном марокканском городе Фнидек, неподалеку от границы с испанским анклавом Сеута, показывая прохожим фотографии своих пропавших родственников в надежде найти их - пишет издание.

Как отмечает СМИ, именно этот небольшой участок земли на прошлой неделе оказался в центре внимания мировых изданий, когда около 72 тысяч человек массово пересекли границу в Сеуту — небольшую испанскую территорию в Северной Африке.

Во вторник, пока министры внутренних дел стран ЕС проводили экстренную видеоконференцию, пытаясь урегулировать ситуацию, внимание на марокканской стороне границы было сосредоточено на трагическом количестве погибших.

По данным местных властей, в Сеуте погибли по меньшей мере 88 человек, еще 11 — в Марокко, тогда как десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

Она приехала к границе из своего дома в Танжере, предполагая, что ее безработный сын был среди тех, кто пересек границу. "Он не сказал мне, что собирается переходить. Это трагедия", — сказала женщина.

По словам министра внутренних дел Испании, примерно 70 тысяч человек, прибывших в Сеуту в конце прошлой недели, в последние дни были возвращены в Марокко.

Ссылаясь на сообщения в TikTok, Facebook и WhatsApp, в которых утверждалось, что Марокко позволяет людям пересекать границу, тысячи людей прибывали во Фнидек пешком, автобусами и автомобилями, присоединяясь к потоку тех, кто пытался попасть в Испанию.

Мадрид оперативно договорился с Рабатом о возвращении большинства людей, пересекших границу, менее чем за 48 часов, одновременно пытаясь избежать политического кризиса, вызванного призывами временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.

В последние дни неправительственные организации по всей Испании выражали обеспокоенность тем, что часть людей, прибывших в Сеуту и имевших право на международную защиту, была возвращена в Марокко, не получив возможности подать заявление о предоставлении убежища.

Во вторник испанское правительство сообщило, что в Сеуте остаются около 2 тысяч человек, пересекших границу. Среди них по меньшей мере 862 ребенка, зарегистрированных как несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Представительство ЮНИСЕФ в Испании предупредило, что десятки других детей могут по-прежнему бродить по улицам города без защиты.

Испанская полиция сообщила, что открыла в Сеуте специальный офис для приема заявлений о пропавших без вести.

Обеспокоенность судьбой детей без сопровождения взрослых усилилась после того, как испанские СМИ обнародовали видео, на котором 12-летний мальчик плачет и умоляет военного не возвращать его в Марокко.

После вмешательства очевидцев, напомнивших, что испанское законодательство запрещает депортацию детей без сопровождения, операцию, проходившую в нескольких метрах от границы, приостановили.

Через несколько дней после массового наплыва мигрантов вопрос о том, что именно стало причиной такого пересечения границы, остается открытым.

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