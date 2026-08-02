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Испания устанавливает 500-метровый барьер на морской границе Сеуты после прорыва мигрантов

Киев • УНН

 • 13537 просмотра

Испания объявила об установке сдерживающего барьера на морской границе Сеуты после того, как границу нарушили до 60 000 мигрантов. Число жертв при попытке пересечь границу возросло до 67.

Испания устанавливает 500-метровый барьер на морской границе Сеуты после прорыва мигрантов

Испания объявила об установке 500-метрового сдерживающего барьера на морской границе между своей североафриканской территорией Сеута и соседним Марокко после того, как в начале этой недели границу нарушили от 50 000 до 60 000 мигрантов. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что количество жертв при попытке пересечь границу возросло до 67 — часть людей утонула, другие погибли в давке у волнореза.

Мы неумолимо боремся с теми, кто нарушает закон

заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

На вопрос о том, как могло произойти это массовое нарушение границы, учитывая усиленную охрану с обеих сторон границы, и представляет ли Марокко угрозу для Сеуты, Марласка встал на защиту правительства в Рабате.

"События требуют оценки со стороны Испании и Марокко. Но именно сотрудничество с соседями позволило Испании изменить ситуацию за 24 часа. Марокко не представляет угрозы для Сеуты или остальной Испании. Это надежный партнер", — подчеркнул чиновник.

Напомним

На днях около 60 тысяч мигрантов пересекли границу с Марокко и добрались до североафриканской территории Испании — Сеуты. При этом десятки человек погибли.

Франция и Италия усилили границы после прорыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту - Испания отреагировала01.08.26, 12:39 • 4862 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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