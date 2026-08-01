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Франция и Италия усилили границы после прорыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту - Испания отреагировала

Киев • УНН

 • 4862 просмотра

Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией на месяц из-за массового притока мигрантов в Сеуту. Франция также усиливает контроль на границе с Испанией, мобилизуя полицию и дроны.

Франция и Италия усилили границы после прорыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту - Испания отреагировала

Франция и Италия усилили пограничный контроль после того, как десятки тысяч людей пересекли границу в испанский анклав Сеута в Северной Африке, на фоне опасений крупнейшего миграционного кризиса для Европейского Союза за последние годы, пишет УНН со ссылкой на Reuters и dpa.

Детали

Италия заявила в пятницу о приостановке действия Шенгенского соглашения Европейского Союза с Испанией на один месяц в связи с массовым притоком мигрантов в испанский анклав Сеута из соседнего Марокко.

Однако правительство заявило, что эта мера не затронет граждан Испании или других стран ЕС, путешествующих в Италию, и вместо этого будет включать целенаправленные проверки граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих из Испании воздушным или морским путем.

"Это чрезвычайная мера, принятая для обеспечения национальной безопасности и предотвращения возможных последствий для нашей страны", - написала премьер-министр Джорджа Мелони.

"Мера будет действовать только в течение необходимого времени, с особым вниманием к ограничению любого влияния на летние туристические потоки", - добавила она.

Италия, которая не имеет сухопутной границы с Испанией, также заявила, что договорилась с Парижем об усилении контроля вдоль франко-итальянской границы, чтобы попытаться предотвратить пересечение границы нелегальными мигрантами.

Франция также усиливает пограничный контроль с Испанией в ответ на наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеута. В свете ситуации в Сеуте президент Эммануэль Макрон призвал министра внутренних дел усилить проверки на испанской границе, сообщил в пятницу Елисейский дворец в Париже.

Франция консультируется с испанскими и марокканскими властями по поводу ситуации. Макрон написал в социальных сетях X, что предложил премьер-министру Испании любую необходимую помощь и выразил солидарность.

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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что уже в четверг вечером выдал инструкции по немедленному усилению проверок на испанской границе.

Кроме того, силы быстрого реагирования пограничного ведомства будут развернуты для проведения проверок в глубине страны. 

По словам Нуньеса, с субботы будут мобилизованы 334 полицейских и жандармов. Кроме того, три самолета будут задействованы для воздушного наблюдения, как и дроны, а также будет усилено патрулирование поездов вдоль французско-испанской железнодорожной линии.

Франция ввела пограничные проверки после исламистских атак в 2015 году из соображений борьбы с терроризмом и неоднократно продлевала проверки, которые разрешены на шесть месяцев. В своем последнем уведомлении Европейской комиссии Франция обосновала продление проверок террористической угрозой, ростом антисемитских нападений и торговлей людьми.

Эти шаги были предприняты странами на фоне того, как Испания заявила, что ей в значительной степени удалось остановить поток мигрантов в Сеуту, и большинство из более чем 50 000 человек, пересекших границу анклава, добровольно вернулись в Марокко.

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Критики правого правительства Мелони назвали новые пограничные проверки в основном символическими, заявив, что нет никаких признаков того, что мигранты, прибывающие в Сеуту, хотели бы продолжить путь в Италию.

Коалиция Мелони, пришедшая к власти в 2022 году с обещанием сократить нелегальную иммиграцию, столкнулась с сильным давлением со стороны новой ультраправой партии во главе с бывшим генералом армии Роберто Ванначчи, антимигрантская риторика которого нашла отклик у некоторых избирателей, отмечает Reuters.

В условиях, когда миграция снова доминирует в заголовках новостей, правительство стремится занять жесткую позицию в вопросах безопасности, однако левоцентристские оппоненты обвиняют правительство в потакании популистам и подрыве связей с Испанией.

"Проблема в том, что это чисто демагогическое предложение, как всегда, разработанное для внутреннего потребления и для конкуренции с Ванначчи, которое не решает никаких проблем", - заявил Пьеро Де Лука, высокопоставленный депутат от оппозиционной Демократической партии.

Шенгенская зона позволяет безвизовое передвижение по 29 европейским странам, хотя государства-члены могут временно вновь вводить пограничный контроль по соображениям безопасности или общественного порядка.

Ситуация в Сеуте остается напряженной. В последние дни десятки тысяч людей добрались до эксклава из Марокко, в основном вплавь.

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Хотя Марокко обрело независимость от Франции и Испании в 1956 году, Испания до сих пор имеет там два эксклава: Сеуту и Мелилью. Вблизи обеих территорий тысячи людей, в основном из стран к югу от Сахары, часто ждут возможности попасть в регион, который является частью ЕС, но не входит в Шенгенскую безвизовую зону.

Реакция Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу, как сообщает El Pais, направил письмо в европейские институты, в котором пожаловался на отношение некоторых стран к миграционному кризису в Сеуте. В письме премьер-министр обратился с просьбой о встрече министров внутренних дел 27 стран-членов ЕС. Ночь в автономном городе прошла без инцидентов, сообщает Министерство внутренних дел страны. Въезд в страну был полностью прекращен, а выезд в Марокко продолжился без каких-либо заметных инцидентов. Тем временем на волнорезе Тарахаль началась установка сдерживающих барьеров. По последним данным Министерства внутренних дел Испании, по меньшей мере 67 человек погибли, пытаясь добраться до Испании, в то время как более 48 000 из почти 50 000, прибывших из Марокко, уже вернулись. Правительство также объявило, что продолжит "постепенное открытие" границы в Мелилье.

Юлия Шрамко

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