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The Economist

В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов

Киев • УНН

 • 4199 просмотра

По данным МВД Испании, 37 тысяч мигрантов вернулись в Марокко. Из 60 тысяч, въехавших в анклав, около 23 тысяч остаются.

В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов

По оценкам министерства внутренних дел Испании, количество мигрантов, добровольно вернувшихся в Марокко, возросло до 37 тысяч, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Ранее сегодня министерство внутренних дел Испании сообщило, что 25 000 мигрантов, пересекших границу с Сеутой, вернулись в Марокко.

Издание отмечает -  если данные соответствуют действительности, то из 60 000 человек, въехавших в анклав, около 23 000 остаются.

Марокканцы, пересекшие границу с Сеутой, рассказали информационному агентству Associated Press, что надеялись найти лучшие возможности для работы в Испании, но возвращаются из-за хаоса в Сеуте.

Напомним

Около 60 000 мигрантов пересекли границу с Марокко и добрались до североафриканской территории Испании - Сеуты - со вчерашнего дня, количество погибших достигло 34.

Антонина Туманова

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