В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов

По оценкам министерства внутренних дел Испании, количество мигрантов, добровольно вернувшихся в Марокко, возросло до 37 тысяч, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Ранее сегодня министерство внутренних дел Испании сообщило, что 25 000 мигрантов, пересекших границу с Сеутой, вернулись в Марокко.

Издание отмечает - если данные соответствуют действительности, то из 60 000 человек, въехавших в анклав, около 23 000 остаются.

Марокканцы, пересекшие границу с Сеутой, рассказали информационному агентству Associated Press, что надеялись найти лучшие возможности для работы в Испании, но возвращаются из-за хаоса в Сеуте.

Напомним

Около 60 000 мигрантов пересекли границу с Марокко и добрались до североафриканской территории Испании - Сеуты - со вчерашнего дня, количество погибших достигло 34.