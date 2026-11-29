Шведский оборонный стартап Nordic Air Defence планирует испытать в Украине новый перехватчик K200, который разрабатывают как более дешёвую альтернативу традиционным зенитным ракетам для борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Breaking Defense, пишет УНН.

Детали

Компания уже открыла представительство в Украине и планирует тестировать новую разработку в реальных боевых условиях. Результаты испытаний должны помочь усовершенствовать систему перед её выходом на международные рынки.

Одним из главных преимуществ K200 должна стать относительно низкая стоимость по сравнению с обычными зенитными ракетами. Разработчики также заявляют о возможности повторного перехвата цели в случае промаха.

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Для Украины особенно актуальной остаётся борьба с высокоскоростными реактивными беспилотниками, в частности российскими "Герань-5" и "Дань-Т".

В то же время максимальную скорость K200 производитель пока не раскрывает. Заявленная дальность перехватчика составляет более 25 км.

В настоящее время разработчики позиционируют K200 как средство борьбы с различными типами беспилотников, в частности российскими "Герань-3". Однако возможность эффективного перехвата более быстрых воздушных целей, таких как "Герань-5" и "Дань-Т", пока остаётся неподтверждённой.

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