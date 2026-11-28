Во время поражения Крымского моста Силы обороны использовали израильскую систему HiSKY — аналог Starlink. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, многие дроны, которые производит Украина, настроены на работу с сервисами SpaceX. Для перенастройки их на работу с другими системами связи часто приходится отправлять их обратно производителю.

"Часть украинского оружия, использованного для удара по мосту, соединяющему оккупированный Крым с россией, работала на базе системы HiSKY. В отличие от Starlink, HiSKY также работает на территории россии, и украинские команды операторов дронов использовали ее для поиска российских пусковых установок баллистических ракет, отметил один из этих собеседников", пишет издание.

Источник добавил, что израильская система требует большего технического опыта, в частности присутствия специалистов во время выполнения задач, по сравнению с простыми в использовании терминалами Starlink. Это означает, что ее, вероятно, будут использовать только для особо важных задач, а не для рутинных миссий дронов, которые украинские силы вынуждены выполнять ежедневно, пока россия продолжает свою агрессию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил военному командованию, что хочет видеть Крымский мост полностью разрушенным, готовятся удары.