Під час ураження Кримського мосту Сили оборони використали ізраїльську систему HiSKY - аналог Starlink. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

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Як пише видання, багато дронів, які виробляє Україна, налаштовані на роботу з сервісами SpaceX. Для переналаштування їх на роботу з іншими системами зв’язку часто доводиться відправляти їх назад виробнику.

"Частина української зброї, використаної для удару по мосту, що з’єднує окупований Крим із росією, працювала на базі системи HiSKY. На відміну від Starlink, HiSKY також працює на території росії, і українські дрон-команди використовували її для пошуку російських пускових установок балістичних ракет, зазначив один із цих співрозмовників", пише видання.

Джерело додало, що ізраїльська система вимагає більшого технічного досвіду, зокрема присутності фахівців під час виконання завдань, порівняно з простими у використанні терміналами Starlink. Це означає, що її, ймовірно, використовуватимуть лише для особливо важливих завдань, а не для рутинних місій дронів, які українські сили мусять здійснювати щодня, доки росія продовжує свою агресію.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив військовому командуванню, що хоче бачити Кримський міст повністю зруйнованим, готуються удари.