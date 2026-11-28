Президент України Володимир Зеленський повідомив військовому командуванню, що хоче бачити Кримський міст повністю зруйнованим, готуються удари. Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

"Україна готується знищити улюблений Кримський міст володимира путіна. Володимир Зеленський заявив військовому командуванню, що хоче, аби рештки мосту були повністю зруйновані", - пише видання.

"Президент хоче, щоб його повністю зруйнували", - зазначило військове джерело, додавши, що готуються нові удари.

Як пише видання, знищення решти мосту стало б значною політичною перемогою для Зеленського, який прагне послабити контроль путіна над окупованим Кримом. путін наказав збудувати Кримський міст, також відомий як Керченський міст, щоб "відсвяткувати" незаконну анексію Криму у 2014 році. У 2018 році він відзначив відкриття мосту, проїхавши на вантажівці по цьому мосту.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Сили оборони неодноразово намагалися знищити міст, сподіваючись обмежити можливості росії щодо постачання на окупований півострів та до своїх військ у південній частині країни.

Однак лише 18 листопада цього року одна з таких спроб увінчалася успіхом. У цій операції, як вказано, було задіяно 11 різних систем озброєння. Вона стала кульмінацією семиетапної операції, спрямованої на ослаблення російської оборони навколо мосту перед нанесенням удару по самій споруді.

Видання додає, що протягом кількох годин військовослужбовці з різних підрозділів Збройних сил України завдавали удари по мосту.

Близько 2-ї години ночі ракетна бригада дізналася, що частина проїжджої частини мосту та опорна арка провалилися у крижані води.

"Звісно, ми випили трохи пива", - сказав один із організаторів операції.

Нагадаємо

Україна заявила про масштабний удар по Кримському мосту: обвалилася автомобільна арка.