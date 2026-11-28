Президент Украины Владимир Зеленский сообщил военному командованию, что хочет видеть Крымский мост полностью разрушенным, готовятся удары. Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

"Украина готовится уничтожить любимый Крымский мост владимира путина. Владимир Зеленский заявил военному командованию, что хочет, чтобы остатки моста были полностью разрушены", — пишет издание.

"Президент хочет, чтобы его полностью разрушили", — сообщил военный источник, добавив, что готовятся новые удары.

Как пишет издание, уничтожение оставшейся части моста стало бы значительной политической победой для Зеленского, который стремится ослабить контроль путина над оккупированным Крымом. путин приказал построить Крымский мост, также известный как Керченский мост, чтобы "отпраздновать" незаконную аннексию Крыма в 2014 году. В 2018 году он отметил открытие моста, проехав на грузовике по этому мосту.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Силы обороны неоднократно пытались уничтожить мост, надеясь ограничить возможности россии по снабжению оккупированного полуострова и своих войск в южной части страны.

Однако лишь 18 ноября этого года одна из таких попыток увенчалась успехом. В этой операции, как указано, были задействованы 11 различных систем вооружения. Она стала кульминацией семиэтапной операции, направленной на ослабление российской обороны вокруг моста перед нанесением удара по самому сооружению.

Издание добавляет, что в течение нескольких часов военнослужащие из разных подразделений Вооруженных сил Украины наносили удары по мосту.

Около 2 часов ночи ракетная бригада узнала, что часть проезжей части моста и опорная арка провалились в ледяные воды.

"Конечно, мы выпили немного пива", — сказал один из организаторов операции.

Напомним

Украина заявила о масштабном ударе по Крымскому мосту: обрушилась автомобильная арка.