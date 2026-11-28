За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла еще 2825 военнослужащих, 42 артиллерийские системы, 35 боевых бронированных машин и сотни единиц другой военной техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 28 ноября, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения общие потери личного состава противника достигли около 1 650 986 человек.

За прошедшие сутки россияне потеряли 3 танка, 35 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 6 реактивных систем залпового огня и 10 средств противовоздушной обороны. Общие потери этой техники составляют соответственно 12 517, 26 038, 52 900, 2312 и 1782 единицы.

Также противник потерял 1359 беспилотников оперативно-тактического уровня и 10 наземных робототехнических комплексов. Общие потери этих систем достигли соответственно 623 676 и 3253 единиц.

Кроме того, за сутки российская армия потеряла 575 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники. С начала полномасштабной войны эти показатели составляют соответственно 181 327 и 4958 единиц.

Общие потери противника также составляют 456 самолетов, 356 вертолетов, 5278 крылатых ракет, 36 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

Данные о потерях российской армии уточняются.

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