Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы находится во враждебном окружении, а главной гарантией её безопасности является ядерное оружие. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

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Наша страна сейчас существует в весьма и весьма враждебном окружении, поэтому ядерная триада является надёжной гарантией нашей безопасности — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, российские ядерные силы якобы ежедневно подтверждают свою незаменимость в нынешних геополитических условиях.

Заявление прозвучало на фоне визита Владимира Путина в Северодвинск, где он принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Ядерная риторика Кремля на фоне переговоров с США

В начале недели заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал превентивным ядерным ударом в случае передачи Украине западными странами оружия массового поражения.

В октябре сам Путин угрожал применением всех имеющихся вооружений в случае атак на Калининградскую область или другие российские территории.

В то же время накануне американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что во время переговоров с представителями США Путин заверил Вашингтон в отсутствии намерений применять ядерное оружие против Украины.

Путин заверил США, что не будет применять ядерное оружие, — Кушнер