В Кремле снова заговорили о ядерном оружии и заявили, что Россия оказалась в окружении врагов
Киев • УНН
Песков заявил, что Россия находится во враждебном окружении, а ядерная триада гарантирует её безопасность. Заявление прозвучало во время визита Путина в Северодвинск.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы находится во враждебном окружении, а главной гарантией её безопасности является ядерное оружие. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Наша страна сейчас существует в весьма и весьма враждебном окружении, поэтому ядерная триада является надёжной гарантией нашей безопасности
По словам представителя Кремля, российские ядерные силы якобы ежедневно подтверждают свою незаменимость в нынешних геополитических условиях.
Заявление прозвучало на фоне визита Владимира Путина в Северодвинск, где он принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь».
Ядерная риторика Кремля на фоне переговоров с США
В начале недели заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал превентивным ядерным ударом в случае передачи Украине западными странами оружия массового поражения.
В октябре сам Путин угрожал применением всех имеющихся вооружений в случае атак на Калининградскую область или другие российские территории.
В то же время накануне американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что во время переговоров с представителями США Путин заверил Вашингтон в отсутствии намерений применять ядерное оружие против Украины.
Путин заверил США, что не будет применять ядерное оружие, — Кушнер25.11.26, 22:42 • 5022 просмотра