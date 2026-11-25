Путин заверил США, что не будет применять ядерное оружие, — Кушнер
Киев • УНН
Представитель США Джаред Кушнер заявил, что Путин согласился не применять ядерное оружие против Украины. Время и формат заверения не уточнили.
Российский диктатор владимир путин согласился не применять ядерное оружие в войне против Украины и заверил Вашингтон, что не имеет таких намерений. Об этом представитель США Джаред Кушнер рассказал в подкасте с генеральным директором медиагруппы Axel Springer Маттиасом Дёпфнером, передает УНН.
"Пока Путин проявляет сдержанность, — отметил Кушнер. — Он согласился не использовать ядерное оружие — а это, безусловно, очень важно, — и заверил нас, что не намерен этого делать".
Кушнер не уточнил, когда именно и каким образом Путин предоставил это заверение. Издание BILD, опубликовавшее отрывки разговора, сообщает, что эти слова прозвучали в ответ на вопрос, почему путин просто не прекратит войну, которую сам же и начал.
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В том же подкасте Кушнер назвал Путина "гроссмейстером политики" и "исторической фигурой".
По словам Кушнера, как сообщает BILD, Путин "почти не верит" в то, что завершение войны приведет к такому послевоенному урегулированию, которое сделает новый конфликт невозможным.
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