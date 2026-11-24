Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер фактически стал одним из ключевых участников американской внешней политики. Он занимается переговорами по Украине, Газе и Ирану, одновременно руководя инвестиционным бизнесом, получающим финансирование от ближневосточных монархий. Это вызывает всё больше вопросов относительно возможного конфликта интересов. Об этом сообщает New York Magazine, пишет УНН.

Детали

В возрасте 45 лет Джаред Кушнер остаётся одним из самых влиятельных, хотя формально и неофициальных представителей администрации Дональда Трампа. Не занимая государственной должности, он участвует в важнейших дипломатических процессах Вашингтона, в частности связанных с войной России против Украины, конфликтом на Ближнем Востоке и противостоянием с Ираном.

Кушнер работает вместе со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Формально оба находятся под надзором госсекретаря и советника по национальной безопасности Марко Рубио. Однако фактически Кушнер действует как независимый переговорщик, используя личные контакты, сформированные ещё во время первого президентского срока Трампа.

Он сам признаёт, что одновременная работа над тремя международными кризисами его изматывает. В то же время Кушнер убеждён, что его подход, основанный на личных договорённостях и деловых переговорах, может быть эффективнее традиционной дипломатии.

Бизнес и дипломатия: вопрос конфликта интересов

Одна из главных претензий к Кушнеру касается его инвестиционной компании Affinity Partners, которая управляет активами примерно на 6 млрд долларов.

Значительная часть капитала компании поступает из суверенных фондов стран Персидского залива, контролируемых правящими семьями Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Катара.

В то же время именно с представителями этих государств Кушнер регулярно ведёт переговоры от имени США.

Его компания инвестировала в технологические стартапы, израильские предприятия, франшизы Burger King в Бразилии и недвижимость в Албании. Отдельные инвестиционные проекты уже вызвали политические споры.

Кушнер отрицает какой-либо конфликт интересов и утверждает, что его бизнес не влияет на дипломатические решения.

"Накопление ещё большего богатства не является моей главной целью", — заявляет он, подчёркивая, что его деятельность не противоречит интересам США.

Однако демократы, вернувшие контроль над Конгрессом после промежуточных выборов, планируют расследовать его финансовые связи и роль во внешней политике администрации Трампа.

В частности, законодателей интересуют инвестиции Affinity Partners в компании, связанные с оборонной промышленностью США и Израиля.

Украина, Россия и Иран: три дипломатических вызова

Кушнер убеждён, что международные конфликты можно решать с помощью экономических стимулов и личных договорённостей между лидерами.

Однако его дипломатические инициативы пока не демонстрируют убедительных результатов.

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В переговорах по Украине он вместе с Уиткоффом пытался наладить контакт с Владимиром Путиным. В то же время украинская сторона неоднократно выражала обеспокоенность американским подходом к переговорам, который, по её мнению, может предусматривать чрезмерные уступки России.

Во время предыдущих переговоров в Майами украинской делегации представили российские предложения, которые фактически предусматривали масштабные уступки со стороны Киева. Даже Марко Рубио, как сообщается, охарактеризовал их как "список пожеланий Путина".

В сентябре Кушнер и Уиткофф встретились с российским президентом в Кремле. Среди возможных экономических договорённостей, которые обсуждались российской стороной, были совместные энергетические проекты и ослабление санкций.

Кушнер отрицает, что такие предложения определяли ход переговоров, и утверждает, что стремится найти путь к прекращению войны.

Однако эксперты предупреждают: его подход может не учитывать того, что для Украины война является вопросом национального выживания, а не лишь предметом экономического торга.

Иран: провал переговоров и переход к войне

Ещё одним серьёзным вызовом стала дипломатия в отношении Ирана.

В начале года Вашингтон пытался договориться с Тегераном по поводу ядерной программы. Первоначально переговоры предусматривали возможность нового компромисса, подобного соглашению 2015 года, заключённому во время президентства Барака Обамы.

Однако администрация Трампа настаивала на полном отказе Ирана от обогащения урана. Тегеран отказался принять такие условия.

Кушнер и Виткофф пришли к выводу, что иранская сторона использует переговоры, пытаясь сохранить возможность создания ядерного оружия.

После этого Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана.

Критики считают, что Вашингтон упустил возможность дипломатического урегулирования, а решение нанести удары привело к дальнейшей эскалации и усилению нестабильности в регионе.

Кушнер не даёт однозначного ответа на вопрос, поддерживал ли он начало войны. Он лишь подчёркивает, что теперь его задача — работать над новым соглашением.

Среди возможных стимулов для Ирана обсуждается создание фонда объёмом 300 млрд долларов при участии стран Персидского залива и частных инвесторов для восстановления страны.

Газа: мирный план и масштабные инвестиционные амбиции

Отдельное направление работы Кушнера — урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС.

Его предыдущая дипломатическая деятельность в регионе стала основой для Авраамских соглашений 2020 года, предусматривавших нормализацию отношений Израиля с рядом арабских государств.

Однако критики считают, что эти договорённости фактически отодвинули палестинский вопрос на второй план.

После возвращения Трампа в Белый дом Кушнер вновь подключился к переговорам по Газе. Вместе с Виткоффом он разработал план из 20 пунктов, предусматривавший прекращение боевых действий, освобождение заложников, частичный отвод израильских войск и создание международного механизма управления восстановлением сектора.

В октябре 2025 года Кушнер и Виткофф провели непосредственную встречу с представителями ХАМАС в Египте. Впоследствии соглашения удалось достичь, а заложников освободили.

Следующим этапом должно было стать масштабное восстановление Газы.

Кушнер представил видение будущего сектора как современного прибрежного мегаполиса с отелями, курортами и небоскрёбами. На первом этапе Совет мира планировал привлечь 2,45 млрд долларов на неотложные нужды — расчистку завалов, ремонт больниц и обустройство временного жилья.

Однако реализация плана фактически заблокирована. Израиль не соглашается на полноценный переход к следующему этапу, а представители палестинской переходной администрации до сих пор не могут начать работу непосредственно в Газе.

Кушнер предупреждает, что Израиль рискует превратиться в международного изгоя, если продолжит нынешнюю политику.

Родственные связи и политическое влияние

Влияние Кушнера на внешнюю политику США во многом объясняется его личными отношениями с Трампом.

Во время первого президентского срока он работал в Белом доме вместе с женой Иванкой Трамп. После окончания срока супруги переехали в Майами и сосредоточились на частной жизни и бизнесе.

Кушнер утверждает, что не планировал возвращаться к дипломатии после победы Трампа на выборах. Однако впоследствии вновь оказался в центре международных переговоров.

Бывшие американские чиновники сравнивают его роль с влиянием придворных советников монархов XVIII века, когда личная близость к правителю могла быть важнее официальной должности.

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