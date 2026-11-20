Американский посланник Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для предоставления Украине гарантий безопасности, подобных пункту НАТО о взаимной обороне, но подчеркнул, что Вашингтон также должен защищать свои интересы. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Украины "снова открыть вопрос" о том, чтобы Украина стала членом военного альянса.

С точки зрения Америки, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, является действительно очень важным делом. И я думаю, что президент Трамп открыт к этому, но, очевидно, это должно быть в интересах Америки. Мы также должны убедиться, что это является частью более широкого пакета безопасности - сказал Кушнер, зять Трампа, на пресс-конференции в Германии.

Комментарии Кушнера прозвучали после того, как союзники Украины собрались на саммит Коалиции желающих в Берлине с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть поддержку Киева почти через пять лет после вторжения россии в 2022 году и настаивать на роли Европы в будущих мирных переговорах.

Кушнер добавил в четверг, 19 ноября, что "мы заставили россиян привыкнуть к этой концепции, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на статье 5". Он отметил, что это соответствует намерению москвы "не иметь еще одной войны" после окончания этого конфликта, одновременно признавая "скептицизм" относительно этой позиции.

Макрон призвал союзников Украины сделать "максимум" для поставки необходимых систем противовоздушной обороны, а также вновь рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО. "Столкнувшись с максималистским характером российской позиции, я считаю, что нам нужно вновь открыть вопрос о вступлении Украины в НАТО", – сказал президент Франции в Берлине.

"Каждый, кто имеет возможности обеспечить средства для защиты граждан Украины, должен сделать это сейчас", – сказал он, добавив, что приоритетом является отправка систем противоракетной обороны и ракет-перехватчиков.

глава кремля владимир путин заявил, что реакция россии на бомбардировку Керченского моста в Крым будет "болезненной", после того как Украина в третий раз на этой неделе нанесла удар по этому стратегическому сообщению.

В пятницу, 20 ноября, после угрозы путина российская баллистическая ракетная атака поразила три моста через реку Днепр в Киеве и унесла жизни трех человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, что, как указывает издание, стало крупнейшим ударом по маршрутам, соединяющим левый и правый берега столицы Украины, с начала войны. Ракеты поразили Подольско-Воскресенский мостовой переход, а также Дарницкий и Южный мосты, сообщил мэр Киева в Telegram, что привело к закрытию или ограничению движения транспорта. Он добавил, что около 15 человек получили ранения. Удары также вызвали пожары и повредили критически важную инфраструктуру и здания. В северо-восточном городе Харьков российский беспилотник повредил больницу, ранив четырех человек, сообщил мэр Игорь Терехов.

Саммит Коалиции желающих в четверг был совместно организован лидерами Германии, Великобритании и Франции вскоре после беспрецедентных трехсторонних переговоров в Китае между Трампом, путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Китай, россия и США заявили после переговоров, что они договорились о декларации о мире, но в заявлении не упоминалась война в Украине. На встрече европейской коалиции в Берлине было выражено возмущение дружественной оптикой трехсторонней стороны, сообщает издание. "Господин путин не наш друг и никогда им не будет", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ Трампу.

"путин и Си нам не друзья" — на Западе резко отреагировали на саммит Трампа в Китае

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает, что новые мирные переговоры по войне в Украине "скоро состоятся", и Европа теперь будет иметь место за столом переговоров вместе с США, россией и Украиной. Мерц, выступая в Берлине, не назвал дату и добавил, что "мы ищем место на нейтральной территории", назвав Объединённые Арабские Эмираты в качестве возможного места. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сказал: "Я надеюсь, что это сообщение будет очень чётко услышано в москве. Сколько бы это ни потребовало, мы будем рядом с Украиной и не будем колебаться".

Волна дневных российских ударов по Киеву в четверг, 19 ноября, унесла жизнь одного человека и повредила исторический Владимирский собор, а также посольства Австрии и Нидерландов. "россия терроризирует Киев дронами весь день... На данный момент известно, что по меньшей мере четыре человека получили ранения, а один человек погиб", — сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий.