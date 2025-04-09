Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений

ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. В общий фонд госбюджета в феврале поступило 78,8 млрд грн от налоговых платежей.