Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Австрия и Германия ввели ограничения на въезд для Милорада Додика. Интерпол отклонил запрос на его арест, несмотря на международный ордер из-за обвинений в сепаратизме.
Украинская молодежная сборная не получила вовремя британские визы. УЕФА отказал в переносе матча из-за плотного графика, результат определит регламент.
Украина и Австрия планируют запустить новое сообщение Киев-Вена и поезд с австрийскими вагонами до Ужгорода. Также стороны договорились о совместном обучении работников Укрзализныци.
Утром 1 апреля вблизи Шайблингкирхена микроавтобус с 8 гражданами Украины столкнулся с грузовиком. Четверо украинцев погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
В Австрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. Четыре женщины погибли, еще четверо получили серьезные ранения и были госпитализированы.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Австрийский Raiffeisen Bank перевел в россию 9 млрд евро в январе-феврале 2022 года. Средства были предоставлены в виде евро, долларов и швейцарских франков, вероятно, для поддержки российской экономики.
Австрийская разведка выявила масштабную дезинформационную кампанию рф, направленную на дискредитацию Украины. Болгарку, подозреваемую в шпионаже, обвиняют в распространении пророссийских настроений.
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.
Министр Австрии Беате Майнл-Райзингер во время визита в Киев объявила о выделении Украине 5 млн евро на разминирование. Также Австрия предоставит 2 млн евро на инициативу "Зерно из Украины".
Андрей Сибига обсудил с Беатой Майнль-Райзингер расширение экономического партнерства и привлечение австрийского бизнеса в проекты в Украине.
Австрия предоставит Украине дополнительные 2 миллиона евро для поддержки инициативы "Зерно из Украины". Страна уже предоставила около 300 млн евро финансовой и гуманитарной помощи.
Правительство Австрии официально приостановило программу воссоединения семей беженцев из-за большого наплыва мигрантов и обеспокоенности общества. Такое решение принято для решения миграционного кризиса в стране.
По состоянию на январь 2025 года 4,3 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС. Больше всего беженцев приняли Германия (27,3%), Польша (23,2%) и Чехия (9,2%).
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер поддержала инициативу использования замороженных российских активов для Украины. Она также заявила, что нейтралитет не защищает Австрию и призвала к активному участию в оборонительных инициативах ЕС.
Президент Украины посетит заседание Европейского совета в Брюсселе и проведет ряд важных встреч. В повестке дня саммита - оборона Европы, помощь Украине и санкции против РФ.
Кристиан Штокер официально стал новым федеральным канцлером Австрии после принятия присяги в Хофбурге. Сформировано коалиционное правительство из трех партий - ÖVP, социал-демократов и Neos, хотя ожидаются сложные переговоры.
ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. В общий фонд госбюджета в феврале поступило 78,8 млрд грн от налоговых платежей.
Украинцы, работающие за рубежом, должны задекларировать доходы и уплатить налоги в Украине. Ставка НДФЛ составляет 18%, военный сбор - 1,5%, но можно избежать двойного налогообложения при наличии соответствующего соглашения.
Европейские чиновники разрабатывают предложения по созданию специального оборонного фонда для увеличения военных инвестиций. Рассматриваются варианты «банка перевооружения» и специального целевого инструмента с бюджетом 500 млрд евро.
Председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Австрии по сотрудничеству в налоговой сфере. Стороны обсудили контроль за трансфертным ценообразованием и обмен финансовой информацией.
Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали на Кубке Европы WAKO в Пловдиве. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля, украинцы показали высокие результаты в разных весовых категориях.
Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии для завершения базовой военной службы, прерванной в 2011 году. Футболист будет посещать армейский спортцентр в течение двух месяцев, продолжая играть за "Аустрию".
23-летний гражданин Сирии напал на людей в городе Филлах, Австрия. В результате нападения погиб 14-летний подросток, еще пять человек получили ранения, двое из них - тяжелые.