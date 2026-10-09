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Задержанного в Вене журналиста Михаила Ткача отпустили - МИД

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Австрийская сторона подтвердила освобождение журналиста Михаила Ткача. МИД, ГКС, посольство держат ситуацию на контроле и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИД.

Задержанного в Вене журналиста Михаила Ткача отпустили - МИД

Задержанного в Вене журналиста Михаила Ткача отпустили. Об этом сообщили журналистам в МИД Украины 9 октября, пишет УНН.

"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Михаила Ткача отпустили", — сообщили в МИД Украины.

Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии, как отмечается в заявлении МИД, "со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была решена".

"Мы благодарны австрийским дипломатам за надлежащую реакцию. Продолжаем работать над выяснением обстоятельств задержания", — указали в МИД.

"Кроме Михаила Ткача задержан был и оператор Ярослав Бондаренко — консулы сейчас выясняют, отпустили ли его тоже", — добавляется в заявлении МИД.

"Защита прав граждан Украины — это безусловный приоритет. МИД, ДКС, посольство держат ситуацию на контроле и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИД", — подчеркнули в МИД Украины.

Дополнение

О задержании Михаила Ткача в Вене сообщалось поздно вечером 8 октября.

Юлия Шрамко

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