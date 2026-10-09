Затриманого у Відні журналіста Михайла Ткача відпустили - МЗС

Затриманого у Відні журналіста Михайла Ткача відпустили. Про це повідомили журналістам у МЗС України 9 жовтня, пише УНН.

"Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили", - повідомили у МЗС України.

Українські дипломати та консули посольства України в Австрії, як зазначається у заяві МЗС, "з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена".

"Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію. Продовжуємо працювати над зʼясуванням обставин затримання", - вказали у МЗС.

"Крім Михайла Ткача затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко — консули зараз з'ясовують, чи його відпустили теж", - додається у заяві МЗС.

"Захист прав громадян України - це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС", - наголосили у МЗС України.

Доповнення

Про затримання Михайла Ткача у Відні повідомлялося пізно ввечері 8 жовтня.