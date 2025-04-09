11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.