Украина и Австрия планируют запустить новое сообщение Киев-Вена и поезд с австрийскими вагонами до Ужгорода. Также стороны договорились о совместном обучении работников Укрзализныци.
В Австрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. Четыре женщины погибли, еще четверо получили серьезные ранения и были госпитализированы.
Бывшему руководителю Оператора ГТС объявлено подозрение в нанесении ущерба государству на 18 млрд грн. Подозреваемый покинул страну по фиктивной командировке после отказа уплатить дивиденды в госбюджет.
Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии для завершения базовой военной службы, прерванной в 2011 году. Футболист будет посещать армейский спортцентр в течение двух месяцев, продолжая играть за "Аустрию".
СБУ задержала чиновника Антитеррористического центра, который работал на фсб с 2018 года. Его родители знали о сотрудничестве с врагом и оправдывали агрессию рф, им также готовят подозрение.
Заместитель руководителя ОП провел переговоры с представительницей МИД Австрии по восстановлению Украины и евроинтеграции. Австрия уже предоставила более 800 млн евро помощи и поддерживает дальнейшие реформы Украины.
Дубинского и его экс-помощника будут судить за организацию незаконного пересечения границы брата гражданской жены. Мужчина дважды выезжал в Молдову по поддельным документам для перевозок.
Министр иностранных дел Шалленберг станет временным канцлером Австрии после отставки Нехаммера. Ультраправая FPÖ начнет переговоры о формировании нового правительства под руководством Герберта Кикля.
Президент Украины назначил Юрия Витренко постоянным представителем при международных организациях в Вене указом №881/2024. Это назначение является частью масштабных дипломатических перестановок в украинских представительствах за рубежом.
Украина и россия не достигли согласия о продолжении транзита газа в Европу при посредничестве Азербайджана. Зеленский заявил, что транзит возможен только при условии, что москва не получит оплату до конца войны.
Президент Зеленский заявил, что США и Европа могут приблизить конец войны при условии единой позиции ЕС. Он призвал привлечь страны Глобального Юга и поддержал французскую инициативу по военному контингенту.
С 15 декабря стартует новый железнодорожный маршрут Киев-Будапешт с купейными и люкс вагонами. Билеты уже в продаже, стоимость от 2800 грн, поезд предоставит удобное сообщение с другими европейскими городами.
Министр энергетики Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за атаки российского дрона на автомобиль миссии. Заседание состоится 12 декабря в Вене.
Региональный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Прокуратура планирует обжаловать это решение до 16 декабря по делу о взятках за добычу титана в Индии.
Министр энергетики Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ Гросси последствия российских атак на подстанции АЭС. МАГАТЭ готово организовать новые мониторинговые миссии для документирования последствий обстрелов.
Министр энергетики Галущенко призвал МАГАТЭ принять более жесткие меры против РФ из-за атак на критические для работы АЭС подстанции.
Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.
Из-за российского обстрела обесточена одна из двух линий питания Запорожской АЭС. Станция держится на последней линии электропередачи, что грозит полным блэкаутом и возможной аварией.
Австрия предоставит Украине 2 млн евро на программу «Зерно из Украины», 5 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и 3 млн на гуманитарную помощь. Решение было объявлено по итогам встречи министров иностранных дел двух стран.
Российский «Газпром» заявил, что поддерживает стабильный транзит газа через Украину на уровне 42,4 млн кубометров. Поставки в Австрию растут на 6%, несмотря на прекращение поставок для OMV из-за контрактного спора.
Британская группа Jamiroquai объявила о The Heels of Steel Tour с 14 концертами в Европе. Тур начнется 6 ноября 2025 года в Барселоне и завершится 12 декабря в Бирмингеме.
Президент Украины встретился с железнодорожниками и вручил им государственные награды в День железнодорожника. Он отметил важную роль "Укрзализныци" в обороне и экономике страны.
Премьер Венгрии Виктор Орбан прогнозирует быстрые дипломатические инициативы от Дональда Трампа относительно войны в Украине в случае победы на президентских выборах США.
Впервые мыть руки с мылом в 1847 году предложил врач Игнац Земмельвайс. В то время он работал в Венском госпитале и задумался над проблемой высокой детской смертности и послеродовой лихорадки у женщин.
11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.
По итогам межправительственных консультаций Украина и Словакия подписали 4 документа. Они касаются реадмиссии, образования, аграрного сектора и совместной декларации о ключевых векторах взаимодействия.
УЗ запустила обновленный сайт booking. uz.gov.ua с расширенным функционалом для покупки железнодорожных билетов. Доступны новые возможности, включая верификацию через Дія.Підпис и улучшенный поиск поездок с пересадками.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завершил визиты в Румынию, Словакию и Молдову. Он анонсировал договоренности по евроинтеграции, поддержке Украины и совместные проекты с соседними странами.
Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест обсудил военную помощь и поддержку со стороны западных соседей.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность оказать поддержку проекту достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Стороны обсудили конкретные параметры участия специалистов МАГАТЭ в реализации проекта.