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Рейс из Тель-Авива экстренно сел в Софии из-за угрозы взрыва

Киев • УНН

 • 4590 просмотра

Рейс Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену посадили в Софии из-за сообщения о взрывчатке. После проверки угроз не обнаружили.

Рейс из Тель-Авива экстренно сел в Софии из-за угрозы взрыва

Пассажирский авиалайнер Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, экстренно сел в Софии. Причиной стало сообщение об угрозе взрыва. Осмотр самолета не выявил ничего подозрительного. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Подробности

Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, экстренно сел в Софии вечером в воскресенье, 18 октября. На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

В столице Болгарии был проведен "осмотр самолета" после поступления сообщения об угрозе, заявила компания-перевозчик. Через несколько часов в Austrian Airlines сообщили, что в результате осмотра никаких угроз не обнаружено.

Судя по данным портала Flightradar24, самолет летел обычным маршрутом, но в небе над югом Румынии резко развернулся и сел в Софии. Через три часа он вылетел оттуда в Вену, куда прибыл в ночь на 19 октября.

По данным СМИ, среди которых британский телеканал Sky News, когда самолет пролетал над Болгарией, поступил сигнал об угрозе взрыва.

Болгарские власти заявили телеканалу, что перед посадкой в Софии самолет сопровождал истребитель национальных ВВС. В аэропорту все пассажиры покинули борт.

Пилот Flydubai планировал направить самолет в терминал аэропорта Бен-Гурион в последние секунды перед посадкой — СМИ04.10.26, 23:45 • 5154 просмотра

Юлия Шрамко

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