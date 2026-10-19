Рейс из Тель-Авива экстренно сел в Софии из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
Рейс Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену посадили в Софии из-за сообщения о взрывчатке. После проверки угроз не обнаружили.
Пассажирский авиалайнер Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, экстренно сел в Софии. Причиной стало сообщение об угрозе взрыва. Осмотр самолета не выявил ничего подозрительного. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.
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Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, экстренно сел в Софии вечером в воскресенье, 18 октября. На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.
В столице Болгарии был проведен "осмотр самолета" после поступления сообщения об угрозе, заявила компания-перевозчик. Через несколько часов в Austrian Airlines сообщили, что в результате осмотра никаких угроз не обнаружено.
Судя по данным портала Flightradar24, самолет летел обычным маршрутом, но в небе над югом Румынии резко развернулся и сел в Софии. Через три часа он вылетел оттуда в Вену, куда прибыл в ночь на 19 октября.
По данным СМИ, среди которых британский телеканал Sky News, когда самолет пролетал над Болгарией, поступил сигнал об угрозе взрыва.
Болгарские власти заявили телеканалу, что перед посадкой в Софии самолет сопровождал истребитель национальных ВВС. В аэропорту все пассажиры покинули борт.
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