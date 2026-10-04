Пилот Flydubai планировал направить самолет в терминал аэропорта Бен-Гурион в последние секунды перед посадкой — СМИ
Киев • УНН
По данным СМИ, второй пилот хотел врезаться в терминал во время посадки. Его задержали после нападения на командира рейса FZ1073.
Задержанный второй пилот рейса Flydubai FZ1073, которого подозревают в попытке захватить самолет, якобы планировал направить Boeing в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил журналист израильского 12-го канала Амит Сегаль, пишет УНН.
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По его данным, во время допроса пилот заявил, что хотел выполнить обычный заход на посадку, чтобы не вызвать подозрений, а уже в последние секунды резко направить самолет в здание терминала.
Он планировал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить самолет уже было бы невозможно, направить его в терминал
Напал на командира вблизи Израиля
По версии журналиста, именно с этим планом связано нападение второго пилота на командира воздушного судна во время полета в регионе неподалеку от Израиля.
Командир самолета, гражданин Индии Смит Маччхар, несмотря на ранение смог открыть дверь кабины. Это позволило членам экипажа и пассажирам ворваться внутрь и обезвредить нападавшего.
Ранее власти ОАЭ заявили, что рассматривают действия второго пилота как спланированный "террористический акт". Расследование инцидента продолжается.
Прокуратура ОАЭ официально назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта03.10.26, 15:18 • 6980 просмотров