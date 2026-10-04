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The Guardian
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Пілот Flydubai планував спрямувати літак у термінал аеропорту Бен-Гуріон в останні секунди перед посадкою – ЗМІ

Київ • УНН

 • 148 перегляди

За даними ЗМІ, другий пілот хотів урізатися в термінал під час посадки. Його затримали після нападу на командира рейсу FZ1073.

Пілот Flydubai планував спрямувати літак у термінал аеропорту Бен-Гуріон в останні секунди перед посадкою – ЗМІ

Затриманий другий пілот рейсу Flydubai FZ1073, якого підозрюють у спробі захопити літак, нібито планував спрямувати Boeing у термінал аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Про це повідомив журналіст ізраїльського 12-го каналу Аміт Сегал, пише УНН.

Деталі

За його даними, під час допиту пілот заявив, що хотів здійснити звичайний захід на посадку, щоб не викликати підозр, а вже в останні секунди різко спрямувати літак у будівлю терміналу.

Він планував виконати звичайний захід на посадку, а в останні секунди, коли перехопити літак уже було б неможливо, спрямувати його в термінал

– написав Сегал.

Напав на командира поблизу Ізраїлю

За версією журналіста, саме з цим планом пов'язаний напад другого пілота на командира повітряного судна під час польоту в регіоні неподалік від Ізраїлю.

Командир літака, громадянин Індії Сміт Маччхар, попри поранення зміг відкрити двері кабіни. Це дозволило членам екіпажу та пасажирам увірватися всередину й знешкодити нападника.

Раніше влада ОАЕ заявила, що розглядає дії другого пілота як спланований "терористичний акт". Розслідування інциденту триває.

Прокуратура ОАЕ офіційно назвала інцидент на рейсі Flydubai спробою теракту03.10.26, 15:18 • 6970 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Теракт
Ізраїль
Індія
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Тель-Авів