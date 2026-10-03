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Прокуратура ОАЕ офіційно назвала інцидент на рейсі Flydubai спробою теракту

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Прокуратура Об'єднаних Арабських Еміратів заявила, що інцидент на борту рейсу Flydubai FZ1073, який прямував до Ізраїлю, був спробою терористичного нападу.

Прокуратура ОАЕ офіційно назвала інцидент на рейсі Flydubai спробою теракту

Федеральний прокурор ОАЕ Хамад Саїф Аль Шамсі заявив, що другий пілот рейсу Flydubai FZ1073, який 30 вересня прямував із Дубая до Тель-Авіва, намагався здійснити терористичний акт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними видання другого пілота рейсу FZ1073 ідентифікували як громадянина Оману Хаммама аль-Хаммамі. Його ім'я агентству підтвердили два джерела, знайомі із ситуацією та розслідуванням, однак влада ОАЕ офіційно не підтверджувала його особу.

Після нападу пасажири та члени екіпажу знешкодили другого пілота. Запасний пілот, який перебував на борту, взяв управління на себе та посадив літак в аеропорту Табук на північному заході Саудівської Аравії. Там другого пілота затримали саудівські правоохоронці. Ізраїльські посадовці заявляли, що його дії були очевидною спробою розбити літак, на борту якого перебували понад 170 пасажирів і членів екіпажу.

У ході розслідування інциденту з рейсом Flydubai FZ1073 було встановлено, що другий пілот намагався здійснити терористичний акт

- заявив Аль Шамсі.

За словами генерального прокурора, другий пілот під час польоту напав на капітана в кабіні за допомогою сокири, після чого спробував перебрати керування літаком.

Зазначається, що аварійна сокира є стандартним обладнанням кабіни пілотів і призначена для використання у надзвичайних ситуаціях, зокрема у разі аварії.

Після заяви генерального прокурора ОАЕ старший радник президента країни Анвар Гаргаш заявив у соцмережі X, що ОАЕ дотримуються політики нульової толерантності до тероризму та не мають наміру поблажливо ставитися до екстремістських заяв.

Зазначається, що більшість пасажирів рейсу були громадянами Ізраїлю.

Нагадаємо

Літак Flydubai подав сигнали тривоги та можливого викрадення, після чого Ізраїль підняв винищувачі. Рейс сів у Табуку.

Пасажир Flydubai розповів Нетаньягу, як урятував літак від ізраїльського 9/1101.10.26, 04:59 • 25170 переглядiв

Ольга Розгон

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Ізраїль
Reuters
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