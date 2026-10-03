До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроцикл

Фото: GROUND FORCE

Український військовий квадроцикл ATC NORD 1000 отримав оновлену спеціальну комплектацію, розроблену з урахуванням досвіду його використання на фронті. Машину посилили для роботи після пошкоджень, захистили знизу та адаптували до евакуаційних і логістичних завдань, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Однією з головних особливостей стала система живучості коліс. ATC NORD 1000 отримав сталеві диски, 10-шарові шини та систему, яка дозволяє продовжувати рух навіть після втрати тиску.

Фото: GROUND FORCE

За даними випробувань виробника GROUND FORCE, колесо витримує до 70-80 проколів металевими предметами та вплив, еквівалентний підриву протипіхотної міни потужністю 50 г у тротиловому еквіваленті.

Захистили від мін та оптоволокна

Під днищем, двигуном, варіатором та в районі ніг екіпажу встановили сталевий захист із Hardox 500. Як заявляє виробник, його випробовували зарядами потужністю до 200 г у тротиловому еквіваленті.

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Квадроцикл також отримав захисну дугу із сітчастим екраном від оптоволокна, гілок і каміння, посилену систему для перевезення вантажів та евакуації поранених, а також режим "Ніч", який однією кнопкою вимикає зовнішнє освітлення, стоп-сигнали та підсвічування приладів.

ATC NORD 1000 оснащений двигуном об'ємом 976 см³ потужністю 92 к. с., має кліренс 310 мм та лебідку з тяговим зусиллям 1500 кг. Заявлена вартість версії з 10-шаровими шинами та їхнім спеціальним наповнювачем становить 415 тис. грн.

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