До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроцикл
Київ • УНН
ATC NORD 1000 посилили сталевим захистом, 10-шаровими шинами та системою руху без тиску. Версія коштує 415 тисяч гривень.
Український військовий квадроцикл ATC NORD 1000 отримав оновлену спеціальну комплектацію, розроблену з урахуванням досвіду його використання на фронті. Машину посилили для роботи після пошкоджень, захистили знизу та адаптували до евакуаційних і логістичних завдань, повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Однією з головних особливостей стала система живучості коліс. ATC NORD 1000 отримав сталеві диски, 10-шарові шини та систему, яка дозволяє продовжувати рух навіть після втрати тиску.
За даними випробувань виробника GROUND FORCE, колесо витримує до 70-80 проколів металевими предметами та вплив, еквівалентний підриву протипіхотної міни потужністю 50 г у тротиловому еквіваленті.
Захистили від мін та оптоволокна
Під днищем, двигуном, варіатором та в районі ніг екіпажу встановили сталевий захист із Hardox 500. Як заявляє виробник, його випробовували зарядами потужністю до 200 г у тротиловому еквіваленті.
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Квадроцикл також отримав захисну дугу із сітчастим екраном від оптоволокна, гілок і каміння, посилену систему для перевезення вантажів та евакуації поранених, а також режим "Ніч", який однією кнопкою вимикає зовнішнє освітлення, стоп-сигнали та підсвічування приладів.
ATC NORD 1000 оснащений двигуном об'ємом 976 см³ потужністю 92 к. с., має кліренс 310 мм та лебідку з тяговим зусиллям 1500 кг. Заявлена вартість версії з 10-шаровими шинами та їхнім спеціальним наповнювачем становить 415 тис. грн.
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