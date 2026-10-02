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У Фінській затоці утворилася 60-кілометровий затор із танкерів та суден - ЗМІ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Біля входу до Фінської затоки застрягли 65 танкерів і 85 вантажних суден. Затор міг виникнути через перенаправлення російського експорту з Чорного моря.

У Фінській затоці утворилася 60-кілометровий затор із танкерів та суден - ЗМІ

Танкери та вантажні судна застрягли у 60-км заторі у Фінській затоці. Як пише The Insider труднощі виникли після того, як росія перенаправила частину експорту в обхід Чорного моря, передає УНН.

Деталі

На аномалію першим звернув увагу OSINT-дослідник Russian Forces Spotter. Станом на 30 вересня на захід у російські порти чекали близько 150 суден — 65 танкерів і 85 вантажних.

Найбільший затор зібрався на вході в затоку. Він розтягнувся майже на 60 км. Судна зібралися приблизно за 120 км від порту Усть-Луга. У ньому зараз — 43 судна. Щонайменше шість із них можна зарахувати до "тіньового флоту".

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Видання зауважує, що затор почав накопичуватися у вересні цього року. Протягом вересня в середньому в ньому за день могло бути 30-40 танкерів і вантажних суден. На літніх картах у цій галузі можна нарахувати не більше десятка суден.

Проблеми з логістикою могли виникнути через те, що росія перенаправляє частину свого вантажного потоку на північ із Чорного моря. Там пов'язані з росією судна влітку стали цілями регулярних атак українських безпілотників, додає видання.

Антоніна Туманова

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