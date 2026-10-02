"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України

Представники Європейського Союзу і України за підсумками переговорів дійшли висновку, що фінансового розриву у питанні фінансування України цього року немає. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу 2 жовтня, пише УНН.

Ми ніколи не говорили, що існує фінансовий розрив. Це те, що ми чули зі звітів, по суті, чи не так? Тож нагадаймо також, що вчора ми разом з нашими українськими друзями дійшли висновку, що фінансового розриву немає, і це саме те, про що ми вам говорили з цієї трибуни. Що коли нас запитали, а ви кілька разів запитували нас про цей заявлений розрив, ми казали, що нам потрібно сісти з нашими українськими партнерами та оцінити, чи справді існує розрив і в якому масштабі - зазначила речниця Єврокомісії.

Так вона прокоментувала опубліковану Єврокомісією заяву від 1 жовтня

у відповідь на запитання, як дійшли "висновку, що всі потреби покриті і що немає потреби в додатковому фінансуванні", на тлі раніших повідомлень щодо дефіциту Міністерства оборони України в 27 мільярдів доларів цього року.

Речник Єврокомісії Балаш Уйварі роз'яснив, що "у Брюсселі справді відбулася продуктивна зустріч, яка фактично була продовженням нещодавньої зустрічі Президента фон дер Ляєн та Президента Зеленського в Нью-Йорку. Це була нагода узгодити низку пунктів. По-перше, ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на решту 2026 року. ЄС виділив 45 мільярдів доларів США в рамках кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan), значна частина якого вже була виплачена. Зараз основна увага зосереджена на своєчасному вивільненні решти доступного фінансування на 2026 рік, також у рамках Ukraine Facility и відповідно до узгоджених умов та зобов'язань щодо реформ".

"По-друге, у 2027 році ми домовилися швидко перейти до траншу обсягом 45 мільярдів доларів США кредиту на підтримку України, звичайно, за умови дотримання відповідних умов. Це відіграватиме суттєву роль у задоволенні потреб України наступного року. Ми також почали працювати над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб на 2027 рік", - вказав він. І додав: "Щодо цього важливо, щоб інші партнери також виконували свої фінансові зобов'язання та активізували свої зусилля з огляду на значні виклики, з якими стикається Україна".

"І по-третє, вони домовилися зустрічатися щомісяця для координації наших спільних зусиль", - зазначив він.

Щодо цифр на наступний рік, Уйварі вказав: "Ми бачимо необхідність продовжувати спілкуватися один з одним, тому що вчора ми бачили, що сісти за один стіл, обговорюючи фінансові питання, потреби оборони, бюджетні потреби - це правильний шлях. Це вносить ясність. Тож саме тому ми вирішили продовжувати проводити такі зустрічі щомісяця, що слугуватиме можливістю краще зрозуміти потреби у фінансуванні, що змінюються, як у бюджетній сфері, так і в оборонній".

"Я думаю, що головний висновок вчорашньої зустрічі полягає в тому, що ми розглянули те, що готується з боку Європейського Союзу. Вчорашня цифра становила 37 мільярдів, вона трохи зменшилася до 34 мільярдів сьогодні, враховуючи виплату, яку ми щойно здійснили, і ми дійшли висновку, що те, що готується, ефективно задовольнить потреби України цього року", - підсумував Уйварі.

ЄС і Україна погодили фінансування оборонних та бюджетних потреб на 2026 рік - офіційна заява та деталі