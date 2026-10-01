Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні

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1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кави. Це свято присвячене одному з найпопулярніших напоїв, який за століття став частиною повсякденного життя та культури багатьох країн. Детальніше про те, коли започаткували цей день, звідки походить кава та як вона поступово стала популярною в Україні - розповість УНН.

Коли з’явився Міжнародний день кави

Офіційно Міжнародний день кави почали відзначати 1 жовтня 2015 року. Рішення про проведення першого офіційного міжнародного дня кави Міжнародна кавова організація ухвалила у 2014 році. Перше святкування відбулося в Мілані під час виставки Expo 2015. Відтак, 1 жовтня щороку присвячують каві та людям, які пов’язані з її виробництвом і споживанням. Свято також стало нагодою привернути увагу до кавової індустрії та її значення для фермерів і цілих громад.

Звідки походить кава

Батьківщиною легендарної кави, вважається саме Ефіопія. Існує чимало легенд про те, як люди відкрили властивості кавового дерева, але одна з найвідоміших розповідає про пастуха Калді, який помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли листя кавового дерева. Тож, виходить, що саме кози стали першовідкривачами кави. Перші відомості про тонізуючі властивості кавових плодів датують VI століттям, а згодом кавові ягоди стали відомі в арабському світі, зокрема в Ємені, тоді як сам напій із обсмажених зерен почали вживати значно пізніше, приблизно з XV століття.

Так, кава поступово поширилася за межі Аравії. Її пили на Близькому Сході, а згодом напій почав набувати популярності і в Європі. Перші кав’ярні стали місцями, де люди не лише пили каву, а й спілкувалися, обговорювали новини, укладали торговельні угоди та просто проводили час.

Як кава з’явилася в Україні

На території сучасної України каву почали пити ще у XVI столітті. Тоді напій був відомий жителям Кримського ханства та причорноморських територій, які перебували під впливом Османської імперії. До речі, кава була знайома й українським козакам, і відомості про неї збереглися в історичних джерелах XVII століття. Зокрема, зерна кави були серед подарунків, які патріарх Антіохійський Макарій III привіз Богдану Хмельницькому у 1654 році.

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Натомість, вже у Києві про каву знали не пізніше 1679 року. Тоді до міста прибули шотландські військові на чолі з Патріком Гордоном, який любив цей напій і подавав його на своїх вечірках, однак навіть тоді кава ще не була масовим напоєм. Значно більшої популярності серед киян вона набула вже у другій половині XIX століття, коли в місті почали активно працювати кондитерські та кав’ярні. Такі заклади поступово стали місцями зустрічей, відпочинку та спілкування, а кава стала частиною міського життя. До того ж, у Києві кав’ярні відрізнялися не лише меню, а й своєю аудиторією, бо в одних закладах збиралися представники ділових кіл, тоді як в інших переважно письменники, митці та міська богема. Кав’ярня могла бути місцем, де за чашкою напою вони читали свіжу газету, обговорювали новини або грали в шахи.

Одним із відомих прикладів стала київська кондитерська Семадені, розташована біля Хрещатика. Там зустрічалися маклери та банкіри, а свіжа преса була важливою частиною атмосфери закладу, тоді як в інших кав’ярнях відвідувачів приваблювали дешевші напої та можливість проводити за столиком багато часу.

Якою буває кава

Найпоширенішими торговими видами кавових зерен є арабіка та робуста. Рослина робуста витриваліша і з гірчинкою, тоді як арабіка традиційно має більшу популярність завдяки своїм м’яким смаковим властивостям. Також існує ліберика, однак вона поширена значно менше.

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Важливу роль у смаку напою відіграє саме обсмажування. Під час цього процесу зелені зерна змінюють колір і збільшуються в об’ємі, а в середині них формуються численні ароматичні сполуки. Залежно від способу обсмажування виділяють кілька ступенів - від світлого до дуже темного, і різний ступінь обсмаження використовують для різних способів приготування кави.

Кава як частина світової культури

За століття існування, кава поширилася далеко за межі регіонів, де її почали вирощувати. Разом із напоєм розвивалися традиції його приготування та подачі, а американо, лате, капучіно та інші кавові напої стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Сьогодні 1 жовтня Міжнародний день кави нагадує не лише про популярний напій, а й про довгу історію його поширення.

Цікаві факти про каву

Кава - це фрукт. Кавові "зерна" насправді є насінням, які ростуть усередині ягід, які називають кавовими вишнями.

Бразилія посідає перше місце у світі за виробництвом кави. Далі у списку йде В’єтнам і Колумбія.

Найдорожча кава у світі коштує називається Копі Лювак і коштує сотні доларів. Ця кава обсмажується після того, як її з'їдає, перетравлює і викидає африканська пальмова цивета. Завдяки природній ферментації, така кава здобуває особливий солодкий смак.Кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Щороку люди випивають близько 400 мільярдів чашок.

Кава має багатовікову історію та відома людству вже понад сім століть.

В Італії є понад 200 тисяч кав’ярень, бо там кава є важливою частиною італійської культури. Італійці навіть мають свої традиції щодо того, коли пити різні види кави.

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Під час охолодження приготовлена кава виділяє понад 700 хімічних сполук, які формують її аромат.

Кава потрапила до Бразилії контрабандою. У 1727 році саджанці кавового дерева таємно вивезли з Франції до Бразилії.