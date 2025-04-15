МіГ-29 Мікояна

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13431 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163816 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140810 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143542 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136592 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136665 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

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Технології • 19 березня, 10:24 • 30316 перегляди

Грецькі винищувачі в Україні: Le Monde пише про ймовірність поставок F-16 Block 30, військові джерела спростовують

Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.

Політика • 17 лютого, 15:14 • 106739 перегляди

Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.

Новини Світу • 12 січня, 10:21 • 51334 перегляди

Хочемо сподіватися, що маємо позитивний рух: МЗС України про передачу Польщею літаків МіГ-29

МЗС України закликає до посиленої присутності НАТО в польському небі для вивільнення ресурсів. Це може сприяти передачі українським військам польських винищувачів МіГ-29.

Війна • 28 листопада, 17:30 • 23065 перегляди

ЗМІ назвали українських посадовців, які погодили продаж останніх Ту-95

"Схеми" оприлюднили список українських чиновників, які погодили продаж двох останніх бомбардувальників Ту-95МС у 2011 році. Серед них - Віктор Балога та Інна Ємельянова, які зараз обіймають державні посади.

Політика • 27 листопада, 15:48 • 19073 перегляди

Південнокорейські танки Hyundai Rotem за 150 км від калініграду: польське військо переоснащує прикордонні бригади новою технікою

9-та бронекавалерійська бригада Польщі отримала нові танки K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem. Техніка розміщена у місті Бранев, за 153 км від калінінграду, в рамках масштабного контракту на понад 980 танків.

Війна • 14 листопада, 16:08 • 31681 перегляди

Дуда назвав умову передачі додаткових винищувачів МіГ-29 Україні

Президент Польщі Дуда заявив, що передасть МіГ-29 Україні лише після гарантій безпеки неба над Польщею від НАТО. Країна очікує на розміщення літаків альянсу для захисту повітряного простору.

Війна • 14 листопада, 11:10 • 35463 перегляди

Для допомоги Україні Польща виділила майже 5% ВВП

Польща надала Україні військову допомогу на 3,23 млрд євро, включаючи понад 350 танків та іншу техніку. На підтримку України та біженців країна виділила 4,91% свого ВВП, що є найбільшим показником серед донорів.

Економіка • 10 листопада, 08:25 • 22148 перегляди

Допомогу Україні підтримуємо "всіма силами", але є обмеження: МіГ-29 потрібен для патрулювання неба Польщі – міністр оборони

Міністр оборони Польщі заявив, що МіГ-29 потрібні для патрулювання польського неба. Країна надала Україні максимум можливої військової допомоги, але має враховувати власну безпеку.

Війна • 7 листопада, 15:47 • 39041 перегляди

Австралія передасть Україні 14 військових катерів для посилення морської оборони

Австралія надасть Україні 14 швидкісних та маневрених катерів на суму 14 млн доларів. Це частина військової допомоги, яка загалом перевищує 1,3 млрд доларів з початку війни.

Війна • 5 листопада, 03:11 • 122892 перегляди

Австралія передала Україні авіабомби JDAM-ER - ЗМІ

Австралія поставила Україні плануючі авіабомби JDAM-ER, зняті з озброєння ВПС 2021 року. Перше застосування цих боєприпасів українськими МіГ-29 було зафіксовано в березні 2023 року.

Війна • 2 листопада, 15:41 • 57954 перегляди

У Польщі знайшли вже кілька причин, щоб не передавати МіГи Україні – Зеленський

Україна домовилась з НАТО про надання Польщі поліцейської місії з літаками в обмін на МіГи для України. Проте навіть після цього Польща знайшла нові причини не передавати літаки.

Війна • 31 жовтня, 09:51 • 21964 перегляди

Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Маск - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що термінали Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Ілон Маск. Варшава планує продовжувати фінансування їх закупівлі для України.

Війна • 10 жовтня, 20:26 • 50433 перегляди

Поляки нададуть бойові дрони для збройних сил Південної Кореї

Польська компанія WB GROUP підписала контракт на постачання дронів-камікадзе WARMATE 3 для збройних сил Південної Кореї. Угода є частиною офсетної домовленості, пов'язаної з закупівлею Польщею південнокорейських оборонних систем.

Новини Світу • 3 жовтня, 07:08 • 14805 перегляди

Сьогодні День Повітряних сил ЗСУ: роль захисників українського неба у відбитті російської агресії

Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.

Суспільство • 4 серпня, 03:43 • 50038 перегляди