МіГ-29 Мікояна

Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.
Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.
Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.
МЗС України закликає до посиленої присутності НАТО в польському небі для вивільнення ресурсів. Це може сприяти передачі українським військам польських винищувачів МіГ-29.
"Схеми" оприлюднили список українських чиновників, які погодили продаж двох останніх бомбардувальників Ту-95МС у 2011 році. Серед них - Віктор Балога та Інна Ємельянова, які зараз обіймають державні посади.
9-та бронекавалерійська бригада Польщі отримала нові танки K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem. Техніка розміщена у місті Бранев, за 153 км від калінінграду, в рамках масштабного контракту на понад 980 танків.
Президент Польщі Дуда заявив, що передасть МіГ-29 Україні лише після гарантій безпеки неба над Польщею від НАТО. Країна очікує на розміщення літаків альянсу для захисту повітряного простору.
Польща надала Україні військову допомогу на 3,23 млрд євро, включаючи понад 350 танків та іншу техніку. На підтримку України та біженців країна виділила 4,91% свого ВВП, що є найбільшим показником серед донорів.
Міністр оборони Польщі заявив, що МіГ-29 потрібні для патрулювання польського неба. Країна надала Україні максимум можливої військової допомоги, але має враховувати власну безпеку.
Австралія надасть Україні 14 швидкісних та маневрених катерів на суму 14 млн доларів. Це частина військової допомоги, яка загалом перевищує 1,3 млрд доларів з початку війни.
Австралія поставила Україні плануючі авіабомби JDAM-ER, зняті з озброєння ВПС 2021 року. Перше застосування цих боєприпасів українськими МіГ-29 було зафіксовано в березні 2023 року.
Україна домовилась з НАТО про надання Польщі поліцейської місії з літаками в обмін на МіГи для України. Проте навіть після цього Польща знайшла нові причини не передавати літаки.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що термінали Starlink для України фінансує виключно Польща, а не Ілон Маск. Варшава планує продовжувати фінансування їх закупівлі для України.
Польська компанія WB GROUP підписала контракт на постачання дронів-камікадзе WARMATE 3 для збройних сил Південної Кореї. Угода є частиною офсетної домовленості, пов'язаної з закупівлею Польщею південнокорейських оборонних систем.
Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.