МіГ-29 Мікояна

Сьогодні День Повітряних сил ЗСУ: роль захисників українського неба у відбитті російської агресії

Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.