$45.080.0850.530.00
ukenru
01:17 • 1548 перегляди
Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі ЕпштейнаVideo
00:17 • 8586 перегляди
Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 6
23:17 • 12427 перегляди
ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики
23:07 • 12063 перегляди
росія атакувала Київ балістичними ракетами – у столиці пролунала серія вибухів
22:38 • 11526 перегляди
путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios
21:54 • 11407 перегляди
Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди до Польщі: які маршрути з'являться
21:20 • 12197 перегляди
У Зеленського пообіцяли не підтримувати рішення Львівської облради щодо УПА, а депутату Шереметі заборонили в'їзд до Шенгенської зони
21:03 • 9834 перегляди
"Шахтар" зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів, "Реал" розгромив "Лейпциг": результати матчів 21 жовтня
20:52 • 8620 перегляди
У Польщі спростували повідомлення про зупинення військової допомоги Україні через скандал довкола УПА
21 жовтня, 19:34 • 12138 перегляди
Україна та Норвегія готують три оборонні проєкти для захисту неба - Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
94%
758мм
Популярнi новини
У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ21 жовтня, 15:42 • 18812 перегляди
Словаччина відновлює переговори з рф щодо постачання енергоносіїв, віддаляючись від позиції союзників ЄС - ЗМІ21 жовтня, 16:22 • 4218 перегляди
Завтра частина України житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла21 жовтня, 16:32 • 13997 перегляди
Болгарія припиняє фінансування закупівель зброї для України через EPF: у чому причина21 жовтня, 18:19 • 6278 перегляди
Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook21:10 • 4948 перегляди
Публікації
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
21 жовтня, 18:45 • 21034 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 25069 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21 жовтня, 13:45 • 32662 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 64074 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 72314 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Дональд Туск
Кім Кардаш'ян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg01:06 • 390 перегляди
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес00:05 • 1264 перегляди
Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс23:06 • 2176 перегляди
Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого22:05 • 3734 перегляди
Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook21:10 • 5004 перегляди
Актуальне
Фільм
Соціальна мережа
МіГ-29
Brent
Facebook

Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 6

Київ • УНН

 • 8604 перегляди

рф використовує МіГ-35 для перехоплення українських далекобійних дронів. У її розпорядженні лише шість таких винищувачів.

Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 6

російська армія почала залучати рідкісні винищувачі МіГ-35 для протидії далекобійним безпілотникам ЗСУ, які атакують об'єкти на території рф. У розпорядженні російських повітряно-космічних сил є лише 6 таких літаків. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За інформацією аналітиків, росіяни використовують МіГ-35 для перехоплення українських ударних дронів. Як підтвердження спільнота опублікувала фотографію російського пілота з кабіни винищувача, який, імовірно, брав участь у таких операціях.

Загалом російська авіація має 86 винищувачів МіГ-29 різних модифікацій та лише 6 МіГ-35. Водночас фактична кількість боєздатних МіГ-29 залишається невідомою.

Чому росія має лише 6 винищувачів МіГ-35

Усі 6 літаків МіГ-35 належать до експериментальної партії, яку росія виготовляла протягом 5 років – із 2018 до 2023 року. До неї увійшли 4 одномісні та 2 двомісні винищувачі.

москву вночі атакували понад 140 безпілотників - у російській столиці обмежували роботу аеропортів17.10.26, 07:58 • 10572 перегляди

МіГ-35 є модернізованою версією МіГ-29. За заявленими характеристиками, він має на 50% більшу дальність польоту та може нести до 6500 кг озброєння, зокрема ракети класів "повітря – повітря" і "повітря – поверхня".

росія ще у 2023 році заявляла про застосування МіГ-35 у війні проти України. Однак серійне виробництво цих винищувачів так і не набуло значних масштабів, а спроби продати їх іноземним замовникам не принесли очікуваних результатів.

російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворога21.10.26, 08:35 • 64080 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Війна в Україні
МіГ-29
Україна