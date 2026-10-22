Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 6

російська армія почала залучати рідкісні винищувачі МіГ-35 для протидії далекобійним безпілотникам ЗСУ, які атакують об'єкти на території рф. У розпорядженні російських повітряно-космічних сил є лише 6 таких літаків. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За інформацією аналітиків, росіяни використовують МіГ-35 для перехоплення українських ударних дронів. Як підтвердження спільнота опублікувала фотографію російського пілота з кабіни винищувача, який, імовірно, брав участь у таких операціях.

Загалом російська авіація має 86 винищувачів МіГ-29 різних модифікацій та лише 6 МіГ-35. Водночас фактична кількість боєздатних МіГ-29 залишається невідомою.

Чому росія має лише 6 винищувачів МіГ-35

Усі 6 літаків МіГ-35 належать до експериментальної партії, яку росія виготовляла протягом 5 років – із 2018 до 2023 року. До неї увійшли 4 одномісні та 2 двомісні винищувачі.

москву вночі атакували понад 140 безпілотників - у російській столиці обмежували роботу аеропортів

МіГ-35 є модернізованою версією МіГ-29. За заявленими характеристиками, він має на 50% більшу дальність польоту та може нести до 6500 кг озброєння, зокрема ракети класів "повітря – повітря" і "повітря – поверхня".

росія ще у 2023 році заявляла про застосування МіГ-35 у війні проти України. Однак серійне виробництво цих винищувачів так і не набуло значних масштабів, а спроби продати їх іноземним замовникам не принесли очікуваних результатів.

російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворога