російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворога

Українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) поступово перетворюють одну з бюджетоформуючих галузей економіки рф на джерело постійних фінансових втрат і технологічних проблем. Пошкодження складного обладнання, значна частина якого виготовляється за кордоном, змушує російські підприємства витрачати мільйони доларів на ремонти, шукати альтернативних постачальників та скорочувати виробництво нафтопродуктів. Водночас експерти, опитані УНН, переконані, що для посилення економічного тиску на кремль Україні варто зберегти інтенсивність ударів по російській нафтопереробці, а західні партнери мають посилювати санкційний тиск та перекривати можливості обходу заборон на постачання високотехнологічного обладнання, пише УНН.

російські НПЗ у режимі постійного ремонту

Російська нафтопереробна галузь, яка десятиліттями забезпечувала внутрішній ринок пальним та приносила державі значні доходи від експорту, дедалі частіше змушена працювати в умовах пошкодження виробничих потужностей. Українські далекобійні удари створюють для підприємств рф проблему, яку неможливо вирішити лише посиленням протиповітряної оборони або збільшенням фінансування ремонтних робіт.

Особливість цієї кампанії полягає не лише в кількості атакованих підприємств, а й у повторюваності ударів. Навіть після відновлення окремих виробничих потужностей НПЗ залишаються вразливими до нових пошкоджень. У результаті росія змушена витрачати все більше коштів на підтримання працездатності вже наявних потужностей.

За даними українського виробника далекобійного озброєння Fire Point, серед російських нафтопереробних підприємств, які найчастіше зазнавали українських атак, Саратовський (20 атак), Ільський (19), Рязанський (18), Сизранський (15), Афіпський (15) і Туапсинський (13) НПЗ.

На п’ятий рік повномасштабної війни російські НПЗ дедалі частіше живуть у режимі нескінченного ремонту. За одним ударом йде наступний, обладнання не встигають відновлювати, а тут ще й FP-1 (далекобійний ударний дрон – ред.) прилітає з позаплановою інспекцією якості ремонтних робіт - зазначили в компанії.

Для оцінки економічних наслідків від таких інтенсивних атак принципове значення має те, які саме технологічні установки були виведені з ладу та наскільки швидко їх можна відновити.

Військовий експерт Богдан Долінце пояснює, що для суттєвого порушення роботи нафтопереробного заводу необов’язково знищувати все підприємство.

Важливо розуміти, що НПЗ - це складний технологічний комплекс, де всі установки взаємопов’язані. Навіть якщо частина обладнання залишається неушкодженою, пошкодження окремих важливих компонентів може унеможливити нормальну роботу всього підприємства. Відновлення таких об’єктів потребує значних фінансових ресурсів, спеціалізованого обладнання та часу. Саме тому наслідки ударів можуть бути непропорційно великими порівняно з масштабом фізичних пошкоджень - зазначив він у коментарі УНН.

Водночас НПЗ мають різну структуру та виробничі резерви. На великих підприємствах може працювати декілька однотипних установок, що дозволяє частково компенсувати пошкодження окремих елементів. Тому говорити про повну зупинку заводу після кожної атаки було б некоректно.

Проте саме повторні удари мають довгостроковий ефект для російської нафтопереробки. Підприємства змушені одночасно відновлювати обладнання, підтримувати поточне виробництво та пристосовуватися до обмеженого доступу до іноземних технологій.

Імпортозалежність, яка ускладнює відновлення російських НПЗ

Однією з найбільших проблем для російської нафтопереробної галузі залишається залежність від обладнання іноземного виробництва. Попри наявність власних виробничих потужностей, російські компанії протягом багатьох років використовували західні технології для модернізації заводів, підвищення глибини переробки нафти та виробництва якіснішого пального.

Після запровадження міжнародних санкцій проти рф доступ до частини таких технологій, комплектуючих і сервісного обслуговування суттєво ускладнився. кремль був змушений переорієнтовуватися на китайський ринок. В умовах регулярних ударів по НПЗ це створює додаткові проблеми: навіть за наявності коштів росія не може швидко придбати необхідне обладнання або знайти повноцінну заміну.

Військовий експерт Валерій Романенко у коментарі УНН звертає увагу, що на багатьох російських НПЗ використовувалися західні технології, зокрема американської компанії Honeywell UOP.

Окремий фактор - залежність російських НПЗ від іноземного обладнання. На багатьох підприємствах використовувалися західні технології, зокрема американської компанії Honeywell UOP. Це обладнання застосовується для поглибленої переробки нафтової сировини та виробництва цінних нафтопродуктів і нафтохімічної продукції. На окремих підприємствах, зокрема в секторі компанії "Лукойл", також використовувалося іноземне обладнання. Тому пошкодження таких установок може створювати додаткові труднощі під час ремонту й відновлення виробництва - пояснює він.

Залежність від імпортних технологій має не лише технічний, а й економічний вимір. Сучасні установки поглибленої переробки дозволяють отримувати з тієї самої кількості нафтової сировини більший обсяг бензину та дизельного пального. Втрата таких потужностей знижує ефективність заводу навіть за умови збереження можливості первинної переробки нафти.

Енергетичний експерт Святослав Павлюк додає, що росія має власне виробництво промислового обладнання, проте воно не завжди здатне забезпечити аналогічні технологічні характеристики.

Щодо залежності російської нафтопереробної галузі від західних технологій, то тут потрібно розуміти, що росія має і власне виробництво обладнання. Проблема полягає в тому, що західні технології часто були ефективнішими. Якість обладнання безпосередньо впливає на глибину переробки нафти, а отже, і на те, скільки цінних нафтопродуктів підприємство може отримати із сировини - пояснив він у коментарі УНН.

Крім того, обладнання для великих НПЗ не завжди можна замінити за принципом звичайної закупівлі запчастин. Частина установок виготовляється під конкретні технологічні параметри підприємства, потребує складного монтажу, налагодження та інтеграції в уже наявні виробничі процеси.

Саме тому санкційні обмеження на постачання обладнання та технологій можуть посилювати довгострокові економічні наслідки українських ударів. Що складніше російським підприємствам отримувати необхідні компоненти, то більшими можуть ставати витрати та строки відновлення пошкоджених потужностей.

Про необхідність посилення в цілому санкційного тиску на росію неодноразово говорив й президент Володимир Зеленський.

Нам потрібен сильний 22-й пакет санкцій ЄС. І, будь ласка, нам потрібні реальні санкції проти кожної компанії та кожної особи, що залучені до виробництва російських балістичних ракет, сучасних систем зв’язку та дронів, а також проти тих, хто залучений до роботи російської фінансової системи - заявив глава держави, після того, як стало відомо, що президент США Дональд Трамп зняв санкції з росії і москва погодилась на "дизельну угоду" з Вашингтоном.

Ремонт на сотні мільйонів доларів: чому пошкоджені установки неможливо швидко замінити

Складність відновлення російських НПЗ визначається не лише доступністю іноземного обладнання, а й особливостями самого технологічного процесу. НПЗ – це система взаємопов’язаних виробничих установок, частина яких потребує індивідуального проєктування, спеціалізованих матеріалів і тривалого монтажу.

Наслідки таких ударів для російської промисловості є відчутними. Відновлення пошкодженого обладнання може коштувати десятки, а в окремих випадках і сотні мільйонів доларів. Крім того, йдеться про специфічне іноземне обладнання, яке в умовах санкцій росії дуже складно закуповувати, ремонтувати та підтримувати в робочому стані. Втрата таких потужностей може мати довгострокові наслідки: залежно від характеру пошкоджень, на часткове відновлення можуть знадобитися місяці або навіть кілька років - зазначає Богдан Долінце.

Енергетичний експерт Святослав Павлюк серед найскладніших для відновлення елементів називає ректифікаційні колони. Це обладнання використовується для розділення нафтової сировини на фракції та відіграє важливу роль у технологічному процесі.

Пошкодження таких конструкцій, за його словами, може потребувати не просто заміни окремих деталей, а масштабної перебудови всієї установки. Крім того, це обладнання габаритне, що ускладнює його транспортування.

Китайське обладнання може частково компенсувати припинення західних постачань, однак не обов’язково забезпечить аналогічний рівень ефективності. Крім того, є суто логістичні проблеми. Ректифікаційні колони – це величезні конструкції, які складно транспортувати. Їх можуть перевозити частинами з подальшим складанням на місці або доставляти цілком. У деяких випадках розміри такого обладнання створюють труднощі навіть під час проходження під мостами. Раніше для транспортування подібних конструкцій іноді доводилося демонтувати окремі елементи інфраструктури - розповідає фахівець.

Тож навіть якщо російське підприємство знаходить постачальника нового обладнання, це не гарантує швидкого повернення до попередніх обсягів виробництва пального.

Від дефіциту пального до зростання цін

Економічні наслідки пошкодження нафтопереробних заводів виходять далеко за межі самої галузі. росія досі залишається одним із найбільших світових виробників нафти, однак наявність сировини вже не гарантує стабільного забезпечення внутрішнього ринку бензином і дизельним пальним.

Коли окремі НПЗ зупиняються або скорочують виробництво, виникає потреба перерозподіляти постачання між регіонами. Це збільшує транспортні витрати, створює додаткове навантаження на логістичну інфраструктуру та може провокувати локальний дефіцит пального.

Наслідки починають відчувати всі сектори економіки. Зростання вартості бензину та дизельного пального збільшує витрати на логістику, зростають ціни на продукти харчування, будівельні матеріали тощо. Не слід забувати, що російська армія також потребує пального, тому й на забезпечення окупаційних військ скорочення видобутку має вплив.

Таким чином, пальне для росії - не просто товар, а інструмент внутрішньої та зовнішньої політики. Удари по НПЗ не зупинять постачання пального повністю, проте поступово перетворюють галузеву кризу на загальноекономічну. Уже в червні проблеми з пальним охопили 83 регіони рф - пояснили у Fire Point.

НПЗ - це ключова ланка між видобутком нафти та ринком пального. Що більше заводів виведено з ладу, то більше сирої нафти залишається без переробки. Її потрібно десь зберігати, експортувати або скорочувати видобуток. А без переробних потужностей така кількість сирої нафти всередині країни нікому не потрібна, тому росія намагається її експортувати. Проте експорт у цьому випадку не компенсує падіння видобутку та дефіцит пального на внутрішньому ринку.

Варто зауважити, що 28 вересня російський диктатор володимир путін підписав указ, яким забороняє публікувати дані про експорт пального та обсяги переробки на НПЗ.

Українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі є надзвичайно болючими для росії з кількох причин. По-перше, доходи від нафтогазової галузі мають критичне значення для російської економіки, забезпечуючи значну частину надходжень до державного бюджету. По-друге, російські політичні еліти роками обіцяли населенню стабільне забезпечення енергоресурсами. Тому будь-які перебої з постачанням пального створюють для кремля не лише економічні, а й політичні проблеми - зазначає Богдан Долінце.

Ще один важливий наслідок росія змушена шукати можливості для імпорту пального і вже поставляє його з Індії, а це додаткове навантаження на бюджет.

Як збільшити економічні втрати кремля

Загалом ми маємо завдавати ударів по ключових вузлах російської економіки. Нафтопереробні заводи - це саме такі об’єкти. Це ефективний напрям, оскільки навіть дрони з відносно невеликою бойовою частиною можуть спричинити масштабні пожежі на НПЗ. Там відбуваються високотемпературні процеси, зокрема крекінг, а технологічні установки працюють за високих температур і тиску. Через це пошкодження критичних компонентів може призводити до серйозних наслідків для виробництва - каже військовий експерт Валерій Романенко.

Водночас самих ударів недостатньо для тривалого обмеження російських виробничих потужностей. рф намагається компенсувати втрату доступу до іноземного обладнання та технологій власним виробництвом та пошуком альтернативних ринків для закупівель. Однак таке обладнання не завжди забезпечує аналогічну ефективність, а його виготовлення, транспортування та встановлення можуть потребувати значного часу. Відповідно, чим складнішим буде доступ до імпортних компонентів, тим дорожчим і тривалішим ставатиме відновлення пошкоджених заводів.

Для цього західним партнерам необхідно не лише розширювати санкційні обмеження, а й посилювати контроль за їх виконанням. Насамперед ідеться про перекриття каналів реекспорту спеціалізованого промислового обладнання, обмеження постачання комплектувальних і технологічного обслуговування, а також запровадження вторинних санкцій проти компаній, які сприяють обходу заборон. Особливу увагу варто приділити технологіям, які російські виробники не можуть повноцінно замінити власними або китайськими аналогами.

Продовження українських ударів уже змушує російську владу витрачати ресурси не лише на ремонт підприємств, а й на стабілізацію внутрішнього паливного ринку та приховування реальних наслідків.

Очевидно, що найбільший довгостроковий ефект може забезпечити поєднання продовження українських ударів по російських НПЗ із посиленням санкційного контролю за постачанням високотехнологічного обладнання. За такого сценарію кожне масштабне пошкодження створюватиме для російських підприємств дедалі складнішу виробничу та фінансову проблему. А Україну ставитиме на крок ближче до миру.

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