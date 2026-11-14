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Автомобілі-"фантоми" з 16 листопада патрулюватимуть дороги Львівщини й Одещини

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Із 16 листопада "фантоми" контролюватимуть швидкість і небезпечні порушення ПДР на дорогах Львівської та Одеської областей. Із вересня вони зафіксували понад 112 тисяч порушень швидкості.

Автомобілі-"фантоми" з 16 листопада патрулюватимуть дороги Львівщини й Одещини

Вже з понеділка, 16 листопада, спеціальні автомобілі "фантоми" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Насамперед ці автомобілі працюватимуть на найбільш аварійних ділянках. Як зазначив Білошицький, перевищення швидкості фіксується автоматично, без зупинки автомобіля порушника, а система контролює швидкість транспорту в обох напрямках руху - попутному та зустрічному.

Крім того, екіпажі "фантомів" реагують на інші небезпечні порушення ПДР, зокрема проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що з вересня екіпажі "фантомів" зафіксували понад 112 тис. порушень швидкісного режиму.

Євген Устименко

СуспільствоАвто
Вигівський Іван Михайлович
Олексій Білошицький
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Львівська область
Одеська область