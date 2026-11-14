Автомобілі-"фантоми" з 16 листопада патрулюватимуть дороги Львівщини й Одещини

Вже з понеділка, 16 листопада, спеціальні автомобілі "фантоми" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

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Насамперед ці автомобілі працюватимуть на найбільш аварійних ділянках. Як зазначив Білошицький, перевищення швидкості фіксується автоматично, без зупинки автомобіля порушника, а система контролює швидкість транспорту в обох напрямках руху - попутному та зустрічному.

Крім того, екіпажі "фантомів" реагують на інші небезпечні порушення ПДР, зокрема проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що з вересня екіпажі "фантомів" зафіксували понад 112 тис. порушень швидкісного режиму.