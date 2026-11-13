За два місяці екіпажі “фантомів” зафіксували понад 112 тис. порушень швидкості - МВС

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що з вересня екіпажі "фантомів" зафіксували понад 112 тис. порушень швидкісного режиму. Про це Вигівський заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

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Запустили "фантоми", які трохи більше, ніж за 2 місяці, зафіксували 112 тис. порушень швидкості. Працюємо над збільшенням таких автомобілів. Хочу сказати, що ми "фантоми" плануємо перемістити і на інші регіони. Вони зараз працюють по Києву та області, поїдуть в інші великі міста - сказав Вигівський.

Міністр також закликав депутатів не відкладати питання безпеки на дорогах та збільшити штрафи за порушення швидкості, адже, за його словами, "штраф за перевищення швидкості залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави".

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В Україні планують збільшити кількість автомобілів "Фантом" та розширити територію їхньої роботи.